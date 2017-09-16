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    Игнашевич и Жамалетдинов – в составе ЦСКА; Могилевец и Дядюн сыграют впереди у «Ростова»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на поединок 10-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов, Юсупов, Могилевец, Дядюн.

    Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    16.09.2017 15:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 сентября 2017, 16:49

      А действительно где Чалов??!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 16:43

      Чалова, смотрю, вывели с орбиты... Тем не менее, хочется увидеть слаженную атаку Витиньо с Тимуром!!... А то Щенников подустал в нападении...))
      Ну, а Ростову подтвердить реноме неуступчивой и забивной команды, у которой есть свои болельщики, которых нельзя разочаровать!!...
      Обеим командам удачи, голов, а нам зрелища и эмоций!!!...))

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 16 сентября 2017, 16:17

      ЦСКА только победа!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 сентября 2017, 16:05

      Если продуем,всё ясно.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 15:44

      Понимаем,что уже играли на этой неделе. В Лиссабоне,против Бенфики.. Но надо постараться и не проиграть(это как минимум)соседу по турнирной таблице.

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 15:36

      Жамалетдинов вперёд,нам нужен толковый нападающий на ЧМ 2018.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 сентября 2017, 15:33

      Встречаются команды, играющие от обороны. У кого лучше нападение у того и больше шансов на победу. Хочется верить, что молодые армейские нападающие в этом матче "скажут " свое слово. Удачи армейцам и победы.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Dominator777 16 сентября 2017, 16:00

      Как болела Ростова желаю обоим хорошей игры побольше голов и меньшетравм!

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 16 сентября 2017, 15:22

      ЦСКА не подведи !!!

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