Игнашевич и Жамалетдинов – в составе ЦСКА; Могилевец и Дядюн сыграют впереди у «Ростова»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ростова» на поединок 10-го тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Устинов, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов, Юсупов, Могилевец, Дядюн.

Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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