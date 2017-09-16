Гвардиола: «Туре нужен мне, он нужен «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отрицает, что перестал доверять полузащитнику Яя Туре.

В нынешнем сезоне ивуариец еще не провел ни одной минуты на поле. Кроме того, он отсутствовал в заявке команды в последних двух матчах.

Гвардиола, удивший многих продлением контракта с 34-летним игроком этим летом, настаивает на том, что в данной ситуации нет никакого злого умысла с его стороны.

«Туре нужен мне, он нужен команде. В прошлом сезоне он был очень важен для нас, и он также играет важную роль и в нынешней кампании.

Я восхищаюсь им. То, что он сделал в своей карьере, – исключительно», – сказал Гвардиола.

В минувшем сезоне Туре принял участие в 31-м матче, забил семь голов и сделал три результативные передачи.