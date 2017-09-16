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    Гвардиола: «Туре нужен мне, он нужен «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отрицает, что перестал доверять полузащитнику Яя Туре.

    В нынешнем сезоне ивуариец еще не провел ни одной минуты на поле. Кроме того, он отсутствовал в заявке команды в последних двух матчах.

    Гвардиола, удивший многих продлением контракта с 34-летним игроком этим летом, настаивает на том, что в данной ситуации нет никакого злого умысла с его стороны.

    «Туре нужен мне, он нужен команде. В прошлом сезоне он был очень важен для нас, и он также играет важную роль и в нынешней кампании.

    Я восхищаюсь им. То, что он сделал в своей карьере, – исключительно», – сказал Гвардиола.

    В минувшем сезоне Туре принял участие в 31-м матче, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    16.09.2017 12:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 16:42

      Пеп похоронил Яя! Просто ему не нужны пешеходы. Футбол стал быстрее, а В Англии уж подавно!

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