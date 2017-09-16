Набабкин: «Зенит» тратит миллионы на игроков, у ЦСКА другая стратегия. Не считаю, что она хуже»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением насчет расклада сил в нынешнем чемпионате России, а также отметил, что армейцы постараются навязать «Зениту» борьбу за первое место.

После девяти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, имея 21 очков в активе. Красно-синие располагаются на четвертой строчке, отставая от лидера на пять баллов.

«На данный момент фаворит в борьбе за первое место – «Зенит». Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю, что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов.

У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди еще две очных встречи с «Зенитом», которые многое решат», – сказал Набабкин.

Сегодня, 16 сентября, ЦСКА в рамках 10-го тура примет «Ростов». Начало матча – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.