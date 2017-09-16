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    Набабкин: «Зенит» тратит миллионы на игроков, у ЦСКА другая стратегия. Не считаю, что она хуже»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением насчет расклада сил в нынешнем чемпионате России, а также отметил, что армейцы постараются навязать «Зениту» борьбу за первое место.

    После девяти туров петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, имея 21 очков в активе. Красно-синие располагаются на четвертой строчке, отставая от лидера на пять баллов.

    «На данный момент фаворит в борьбе за первое место – «Зенит». Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю, что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов.

    У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди еще две очных встречи с «Зенитом», которые многое решат», – сказал Набабкин.

    Сегодня, 16 сентября, ЦСКА в рамках 10-го тура примет «Ростов». Начало матча – в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.09.2017 12:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 сентября 2017, 19:16

      Не дотянут они до питерцев, настрой не тот. ) Набабкин их собирается нагнать, а нужно нагнуть. )

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 18:14

      Были бы деньги сразу была бы другая стратегия, а потому только так и остается говорить.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 сентября 2017, 16:01

      Что за стратегия такая ??? Похожая в Голландии, только они выращивают своих потом продают как ферма быков, только они не выигрывают ничего... Да и сборная в жопе потому-что чемпионат неконкурентно способный. Посмотрите на Британскую АПЛ, премьеру и французкий чемпионат , ПСЖ потратило 222 миллиона на одного игрока и не факт что они выиграют ЛЧ, как ЦСКА с такой стратегией собирается выграть ЛЧ ??? Вы же собираетесь выиграть ЛЧ ?? Или я чего-то не понял, вы просто потусить хотели ???

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 16 сентября 2017, 15:27

      По сравнению с Зенитом ЦСКА проигрывает конечно, Зенит практически без использования спонсоров, поскольку клуб давно самодостаточный, провёл целенаправленную успешную и финансово эффективную трансферную политику, ЦСКА - армейский клуб, а откуда деньги у министерства обороны ? нецелевое расходование бюджета налицо. Вот то ли дело питерский стадион, который построил город, во первых гордость страны, возможность проводить международные матчи в составе любых турниров и что самое главное построенный еффективно и дёшево: для сравнения аналогичные стадионы только на ремонт тратят столько же сколько Петербург потратил на строительство всего стадиона и главное быстро построили, да и аналогов такому стадиону в мире нет !! Вот в Испании казнокрады натуральные, а в Франции блиии воот ные глобалистские мара з иии, мильрды денег награбленных х в колониях

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > BuenosArgentina 16 сентября 2017, 20:36

      ты что куришь?уто самодостаточный? ей богу как хохлы что на политических шоу хуйню несут,так и ты

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 16 сентября 2017, 15:14

      Можно подумать что кроме Зенита кто то еще усилился европейскими звездами.ЦСКА и с таким состовом вполне поборится за чемпионство.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 сентября 2017, 14:49

      Я не люблю ЦСКА, но в сравнении с Зенитом они мне симпатичны. Питерцы стали какими-то отмороженными. Рамки приличия не для них. Стадион забабахали - образец распила и казнокрадства. Сейчас тюрьму Кресты-2 возводят - чтоб это ворьё сдохло! Зенит с бешеным газпромовским баблом извращает всё спортивное начало. Словом, уважаю коней как соперников, презираю бомжей!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 сентября 2017, 14:44

      На своих воспитанниках сразу чемпионский состав не сделаешь,а результат цска нужен сейчас,плюс нападения как такового нет,нужен хотя бы один сильный форвард,молодежи у него тоже учиться можно,плюс нужно омоложение центра защиты,васин защитник никакой

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 сентября 2017, 14:40

      Стратегия клуба у всех разная,все зависит от руководства.Есть клубы которые упор делают в основном на своих воспитанников,есть клубы которым свои воспитанники не очень нужны и скупают"пачками"легионеров, тратя огромные средства,есть клубы которые стараются минимально расходовать деньги на трансферы приглашая в команду свободных футболистов,есть клубы в своей стратегии покупают не дорогих молодых перспективных футболистов и стараются чтобы они раскрылись в клубе для последующей продажи в топ-клубы.Набабкин обрисовал стратегию цска ,которая тоже достойна уважения.Когда в клубе есть интересная молодежь почему не давать им шанс и возможность проявить себя, есть опытные старожилы которые не портят "погоды"(у которых многому можно по учиться молодым)и есть амбициозное среднее поколение ,которому есть что доказывать и есть что выигрывать.Нужно еще точечное усиление ,наверно оно тоже будет.Здесь нужно отталкиваться от того, что не давно был построен красавец стадион,а это тоже не малые деньги. Критикам в успехи ЦСКА нужно верить ,а не завидовать "Зениту"

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > fanchik 16 сентября 2017, 14:44

      Всё правильно сказал..

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      Рейтинг: +3795

      serppion > fanchik 16 сентября 2017, 14:53

      Сейчас бомжи скажут, что к стадиону (и бессовестным распилам) касательства не имеют. Мол, дело государственное, и от этой хрени только польза идет.

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      Рейтинг: +8021

      nik55 16 сентября 2017, 14:28

      Ростов обует коней----вот и стратегия новая будет

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > nik55 16 сентября 2017, 14:46

      стратегия-понятие долгосрочное. А матч с Ростовом событие
      одного дня и ещё не факт кто кого..

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > nik55 16 сентября 2017, 16:03

      ... подкуёт, так сказать

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 сентября 2017, 14:27

      По составу Зенит сейчас самый мощный, но это не обязательно будет решающим фактором.

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