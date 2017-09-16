Мостовой: «ЦСКА и «Спартак» не готовы к Лиге чемпионов? Как это не готовы?»

Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил перспективы ЦСКА и «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что в 1-м туре армейцы одержали волевую победу над «Бенфикой» (2:1), а красно-белые сыграли вничью с «Марибором» (1:1).

– Правильно ли в таком случае понимать, что наши команды сейчас не готовы играть в групповом этапе?

– Как это не готовы? (смеется). ЦСКА выиграл, а «Спартак» сыграл вничью на выезде – как это не готовы? По этим двум играм можно скорее сказать, что они готовы намного лучше, чем тот же «Карабах», «Андерлехт» или еще кто-то. Хотя многие еще за три дня до игр кричали как обычно: а что там наши команды будут делать?

Вообще все эти разговоры смешные, и их нужно отложить в сторону. ЦСКА много лет как выходят в групповую стадию, и часто многие кричали, что они готовы к выходу. А потом армейцы занимали последнее место. Вот только все об этом быстро забывают. Не думаю, что сейчас разговоры про «готовы – не готовы» стоит как-то рассматривать всерьез.