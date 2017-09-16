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    Мостовой: «ЦСКА и «Спартак» не готовы к Лиге чемпионов? Как это не готовы?»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил перспективы ЦСКА и «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Отметим, что в 1-м туре армейцы одержали волевую победу над «Бенфикой» (2:1), а красно-белые сыграли вничью с «Марибором» (1:1).

    – Правильно ли в таком случае понимать, что наши команды сейчас не готовы играть в групповом этапе?

    – Как это не готовы? (смеется). ЦСКА выиграл, а «Спартак» сыграл вничью на выезде – как это не готовы? По этим двум играм можно скорее сказать, что они готовы намного лучше, чем тот же «Карабах», «Андерлехт» или еще кто-то. Хотя многие еще за три дня до игр кричали как обычно: а что там наши команды будут делать?

    Вообще все эти разговоры смешные, и их нужно отложить в сторону. ЦСКА много лет как выходят в групповую стадию, и часто многие кричали, что они готовы к выходу. А потом армейцы занимали последнее место. Вот только все об этом быстро забывают. Не думаю, что сейчас разговоры про «готовы – не готовы» стоит как-то рассматривать всерьез.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.09.2017 11:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 16 сентября 2017, 14:22

      После 4-го тура будет более менее ясно

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 сентября 2017, 14:20

      обе выйдут из группы

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 сентября 2017, 12:42

      Лично мое мнение таково:насчет ЦСКА действительно сложно сказать,что они не готовы, они в отличном физическом состоянии,у них выстроенная система игры, да пусть скорости ЛЧ для них тяжелы, но тут уже дело в исполнителях. А вот у Спартака линия обороны просто не уровень ЛЧ, так плюс и физически они сильно просаживаются минуты с 70.

      6
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 16 сентября 2017, 12:36

      Трус Лёня ушёл со своей трусливой тактикой,теперь то ЦСКА покажет себя с другой стороны надеюсь)

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 сентября 2017, 12:08

      По результатам первого тура опасения в готовности (и по игре в большей степени) вызывают Спартак и Локомотив! Посмотрим что будет в следующем туре!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 12:08

      Готовы, не готовы - это оценка состояния накануне или по завершению события и имеют в своей основе множество компонентов... И только тренер зная ситуацию изнутри, может дать наиболее полную и взвешенную оценку команде до и после матча!!...
      Но ПРАВДУ он не скажет НИКОМУ, даже себе, не говоря уж о журналиста!!!
      А эксперты могут наблюдать, анализировать и говорить - не более!!!...))

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 сентября 2017, 11:42

      Конечно готовы! Только хотелось чтобы эта готовность была не на 30%, а на все 100...

      6
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