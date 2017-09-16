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    Орлов: «Может, мы Промеса переоценили, раз он не проявляет себя на международном уровне?»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Орлов подчеркнул, что его разочаровал полузащитник красно-белых Квинси Промес.

    – «Спартак» сильно разочаровал в матче с «Марибором»?

    – Ну что тут сказать… Все было видно. Для меня неожиданно, как сыграл Квинси Промес. У «Спартака» есть большие проблемы с подбором футболистов. Мы это ощущаем в каждой встрече. Хочу пожелать красно-белым успехов и удачи в Лиге чемпионов. Нужно очки набирать для российского футбола. Надеюсь, москвичи дадут бой «Ливерпулю». «Зенит» же дома его побеждал.

    – Проблемы с составом касаются защиты?

    – Да. К нападающим вопросов особо нет. Промес, Луис Адриано и здоровый Зе Луиш в порядке. Но в целом команда не укомплектована так, как надо было бы к Лиге чемпионов. Что-то красно-белые прозевали.

    – А почему Промес себя не проявляет на международном уровне?

    – Не знаю. Может быть, мы его и переоценили. Теряется в Европе. Но в нашем чемпионате это, безусловно, топовый игрок. Сейчас с ним конкурирует Кокорин, еще и Смолов подтянется.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 09:42
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 сентября 2017, 18:16

      орлов это кошмар, все кроме зенита козлы у него. радуйся твой топовый клуб продул на кубке !!!!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 сентября 2017, 21:45

      Кто это "Мы"? Причем здесь Орлов? Промес стоит двадцати таких орлов как Орлов - на человеческом уровне. А что касается его игры - он игрет как играл, просто нельзя тащить целый паровоз в одиночку. Вечно ищут козла отпущения - то Селихов виноват, то Промес, а то что у Спартака в этом сезоне нет средней линии, так это никого не волнует.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 15:57

      Я хоть и не фанат Спартака и Зенита, но все равно болею за наших! Ну а Промес думаю и надеюсь покажет себя в следующей игре! Любой игрок, не только форвард, и не в каждой игре может показать свой уровень, к сожалению....., даже такие игроки как Месси или Роналду!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > Fin035 18 сентября 2017, 21:51

      Где-то месяц назад на спортс.ру были опубликованы впечатления английского мальчика, который был с русскими родственниками на игре Спартака. Он высказался в том смысле, что Промес - единственный кто смотрится как игрок команды-чемпиона. Дитя не обманешь.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 сентября 2017, 15:19

      Матч ТВ с Тиной Канделаки хуже Дома-2. Все уважающие себя специалисты давно его покинули. Правда, Вася Уткин? Так, Валера Карпин? А Орлов там годится только как склочник, вроде Оли Бузовой.

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      Рейтинг: +178

      spamo77 16 сентября 2017, 14:40

      ну бля с такими вопросами да еще и орлов то какие ответы хотим услышать

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 сентября 2017, 13:53

      Орлов, конечно ! Он же не из Зенита. Но вот Ваш Кокорин!

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      Рейтинг: +130

      Бульба 16 сентября 2017, 13:45

      Гене пора или на пенсию или в психушку)

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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 сентября 2017, 13:24

      Гена ,давай за Зенит ,лучше ,поговорим !

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      Рейтинг: +1310

      Taps 16 сентября 2017, 13:10

      Когда же этот Птицын заткнётся ?
      (С Матч-ТВ его давно выгнали за тупой коммент.)

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 16 сентября 2017, 13:05

      В играх ЦСКА и Спартака в ЛЧ очень похоже играли Витиньо и Промес, пытались обводить по несколько игроков, часто не отдавали пас. По-моему очевидно - ребята себя продают, показывают товар лицом, ЛЧ как никак. А оценивать игрока по одной игре в ЛЧ это бред.

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