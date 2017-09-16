Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хватает Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что полузащитник Поль Погба не сыграет в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Ранее сообщалось, что француз пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

«Очевидно, что Погба пропустит матч в воскресенье. В будущее заглядывать не хочу.

«МЮ» не хватает Погба, он нам действительно нужен. Однако у нас есть и другие качественные футболисты, которые готовы проявить себя», – заявил Моуринью.