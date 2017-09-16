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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хватает Погба»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что полузащитник Поль Погба не сыграет в матче 5-го тура чемпионата Англии против «Эвертона». Ранее сообщалось, что француз пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

    «Очевидно, что Погба пропустит матч в воскресенье. В будущее заглядывать не хочу.

    «МЮ» не хватает Погба, он нам действительно нужен. Однако у нас есть и другие качественные футболисты, которые готовы проявить себя», – заявил Моуринью.

    Источник: Skysports

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    16.09.2017 09:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 16 сентября 2017, 21:43

      Жора,ну ты ещё Лёню Мессю озвучь,пожалуйста...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 16 сентября 2017, 10:38

      МЮ не хватает сыгранности, реализации моментов, нормальной защиты, и нормального тренера.

      0
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      Рейтинг: -5

      Егориус > Sosisochkin 16 сентября 2017, 11:01

      Бред несешь

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