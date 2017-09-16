Тошич верит, что Головина ждет большая карьера в Европе

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», выразил мнение, что полузащитника армейцев Александра Головина ждет большое будущее. По мнению Тошича, российскому хавбеку нужно продолжить карьеру в АПЛ.

– Как вам игра Головина?

– Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказала, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе.

Англия? Думаю, он бы смог заиграть в Премьер-лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог стать еще более сильным футболистом.