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    Тошич верит, что Головина ждет большая карьера в Европе

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», выразил мнение, что полузащитника армейцев Александра Головина ждет большое будущее. По мнению Тошича, российскому хавбеку нужно продолжить карьеру в АПЛ.

    – Как вам игра Головина?

    – Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказала, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе.

    Англия? Думаю, он бы смог заиграть в Премьер-лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог стать еще более сильным футболистом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 09:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 16 сентября 2017, 19:23

      Сегодня Головин в очередной раз показал,что он "пустышка".

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 сентября 2017, 12:33

      большая карьера в европе его уже не ждет, так как за большие деньги его никто не купит, а даром цска не отпустит

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 сентября 2017, 10:06

      Тошич женского рода или тот не грамотный говнюк писака?

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