Сегодня Головин в очередной раз показал,что он "пустышка".
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за «Партизан», выразил мнение, что полузащитника армейцев Александра Головина ждет большое будущее. По мнению Тошича, российскому хавбеку нужно продолжить карьеру в АПЛ.
– Как вам игра Головина?
– Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказала, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе.
Англия? Думаю, он бы смог заиграть в Премьер-лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог стать еще более сильным футболистом.