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    Беляев сказал, что венский вальс после гола в ворота «Динамо» – это подарок жене

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев рассказал о праздновании гола в ворота «Динамо» (1:0) в матче 4-го тура РФПЛ.

    «Начало матча было очень сложным. Если бы не Виктор Альварес, мой гол, возможно, не имел бы значения. Он уже и со «Спартаком» спасал нас — чутье, наверное, такое. В раздевалке уже сказал Луке Джорджевичу, что вернул должок за ошибку в Ростове-на-Дону.

    Мой гол? Мы заранее знали, кто в какую точку должен идти, секретов раскрывать не будем. Подставлял голову так, чтобы мяч летел в створ. Я отмечал гол, показывая венский вальс. У нас с женой завтра пять лет со дня знакомства, и я сделал ей такой подарок», – сказал футболист.

    Мяч стал для 25-летнего Беляева первым в нынешнем сезоне. На его счету девять матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 22:59
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