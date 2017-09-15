Моуринью: «Олд Траффорд» покажет Руни уважение, которое он заслужил»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 5-го тура АПЛ против «Эвертона». Нападающий «ирисок» Уэйн Руни сыграет против бывшего клуба впервые после июльского трансфера.

«Олд Траффорд» встретит Руни так, как он заслужил. Порой в этой стране путь в легенды оказывается слишком легким, но это не тот случай. Он на самом деле легенда клуба. Число матчей, голов, трофеев говорит о его месте среди важнейших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

Думаю, стадион покажет ему уважение, которое он заслужил. Надеюсь, это произойдет перед и матчем или после него, но не во время», – сказал Моуринью.

Руни выступал за «МЮ» на протяжении 13-ти лет. Манкунианцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

Встреча состоится 17-го сентября в 18:00 по московскому времени.