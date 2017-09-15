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    Моуринью: «Олд Траффорд» покажет Руни уважение, которое он заслужил»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 5-го тура АПЛ против «Эвертона». Нападающий «ирисок» Уэйн Руни сыграет против бывшего клуба впервые после июльского трансфера.

    «Олд Траффорд» встретит Руни так, как он заслужил. Порой в этой стране путь в легенды оказывается слишком легким, но это не тот случай. Он на самом деле легенда клуба. Число матчей, голов, трофеев говорит о его месте среди важнейших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

    Думаю, стадион покажет ему уважение, которое он заслужил. Надеюсь, это произойдет перед и матчем или после него, но не во время», – сказал Моуринью.

    Руни выступал за «МЮ» на протяжении 13-ти лет. Манкунианцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Встреча состоится 17-го сентября в 18:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    15.09.2017 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 18 сентября 2017, 23:17

      в итоге унизили.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 сентября 2017, 07:22

      Если он вообще выйдет...

      1
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      ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > Михаил Шевченко 16 сентября 2017, 10:39

      Без разницы! На стадионе он будет, в любом случае Олд Траффорд ему будет аплодировать!

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