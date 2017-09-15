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    Мутко: «Каждый четвертый билет на ЧМ-2018 запрошен иностранными болельщиками»

    Глава РФС Виталий Мутко поделился информацией о начале продажи билетов на ЧМ-2018. Ранее «Бомбардир» писал о том, что за сутки ФИФА получила более 500 тысяч заявок на покупку.

    «За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций. Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев», – сказал Мутко.

    11 городов России примут чемпионат мира с 14-го июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: Р-Спорт

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    15.09.2017 20:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2017, 21:58

      Живу в Новочеркасске. Хочется раз в жизни съездить на футбол с дочкой но по ходу на Ростов Арену загнут цены ого-го!

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Eddso 16 сентября 2017, 13:01

      Спасибо!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 сентября 2017, 21:24

      У кого что болит.
      А у нас другие проблемы.
      Как бы без билетов не остаться.
      Когда прочитаешь все ,,условия продажи ,бронирования и тд...,,
      Такое ощущение что ,,Войну и Мир,, прочитал((((
      Собрались было в Калининград ,служили там,ну и заодно и на праздник футбола,
      и дело не в деньгах ,а в махровой бюрократии; справки ,справки ....я не верблюд и тому подобное,ну понимаете....

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 20:33

      Для иностранцев - это нормально! Подумаешь, на матч сгонять в другую страну, оплатить билет, перелёт, проживание и шарфики со значками!!!.... У нас в другой город не каждый отважится - цены еуропейские, а зарплаты традиционно НАШИ!!!...)))

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      Рейтинг: +9

      MisterKonstantin > insider_retro 15 сентября 2017, 20:52

      Ты что ли серьезно?
      Посмотри цены на билеты. Иностранцам от 100$, русским от 1200р!
      в 5 раз разница в цене. в 5! А зп отличается не в 5. Чем ныть лучше бы работу хорошую нашел =)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > MisterKonstantin 15 сентября 2017, 20:58

      Мой опус на нытьё не тянет... С работой нормалёк! За то теперь знаю, к кому обратится за содействием в расчётах... Чувствуется владение темой на уровне зарплат и билетов...

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      Рейтинг: +16

      SERGEYR25 > insider_retro 15 сентября 2017, 21:29

      О чем ты говоришь? На КК очень много наших приехало, говорю о Петербурге. 1280 на ЧМ футбол - очень дешево и будет ажиотаж среди наших. Цены на гостиницы поднимут из-за приезжих, но думаю люди найдут деньги, тем более поезда бесплатные. А иностранцам норм. На Челси и Арсенал билеты по 100 фунтов или 7000, на Баварию и Реал от 80 евро, что примерно также, еще им не нужна виза.

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 20:28

      когда такие зарплаты в стране удивительно ,что не половина иностранцев!

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      Рейтинг: +16

      SERGEYR25 > MAGOMED2000 15 сентября 2017, 21:30

      1280 это дорого?)))

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 > SERGEYR25 15 сентября 2017, 21:33

      так еще проезд,проживание,еда и т.д а зарплата у 70% населения 8-12 тыс.
      Задумайся

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > MAGOMED2000 15 сентября 2017, 22:27

      Не хотят думать... Упёрлись в цифирки цены на сайте и умиляются... Твои цифры - в цвет!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +16

      SERGEYR25 > MAGOMED2000 15 сентября 2017, 22:42

      не знаю людей с такой зп, ну а если и такая, то отложат,событие не рядовое

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      Рейтинг: +9

      MisterKonstantin > MAGOMED2000 16 сентября 2017, 10:10

      проезд бесплатно наверняка будет, как на кубке конфедерация
      жилье - не такая и затрата крупная на 1-2 дня то

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      Рейтинг: +9

      MisterKonstantin > MAGOMED2000 16 сентября 2017, 10:12

      8-12 тысяч? у половины? это хоть в каких деревнях такие цены остались

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