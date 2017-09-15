Мутко: «Каждый четвертый билет на ЧМ-2018 запрошен иностранными болельщиками»

Глава РФС Виталий Мутко поделился информацией о начале продажи билетов на ЧМ-2018. Ранее «Бомбардир» писал о том, что за сутки ФИФА получила более 500 тысяч заявок на покупку.

«За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций. Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев», – сказал Мутко.

11 городов России примут чемпионат мира с 14-го июня по 15 июля 2018 года.