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    Овчинников: «Ждем от Щенникова хет-трика и в семье, и на поле»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о причинах результативности защитника Георгия Щенникова. Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил уже три гола.

    Болельщики армейцев признали Щенникова лучшим футболистом ЦСКА в августе.

    – Ключевой момент всем известен – в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке. Жора стал активнее идти вперед, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Еще отметил бы, что Щенников приобрел немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба. Еще один фактор – его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат.

    – Существует мнение, что игрок, который только что женился или отпраздновал пополнение в семье, на некоторое время выпадает из процесса, поскольку его мысли заняты другим. Здесь же рождение дочери Ульяны оказало на Георгия эффект прямо противоположный…

    – Появление на свет дочки Жору действительно подстегнуло, по нему это видно. Да и, думаю, «выпадение из процесса» – скорее стереотип. Все женятся, у всех рождаются дети, а ребята продолжают играть – и играть хорошо. Мы очень рады за Жору и за его семью, а больше всех счастлив он сам.

    – Значит, можно ожидать от него дальнейших голевых свершений?

    – Теперь нужен хет-трик – как в семье, так и на поле.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.09.2017 13:28
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