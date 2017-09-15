Кечинов: «Для «Спартака» все начинается заново»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов признался, что игра красно-белых в стартовом матче Лиги чемпионов с «Марибором» оставила у него двоякое впечатление. Экс-футболист отметил катастрофически слабую реализацию моментов москвичами.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.

– Двоякое мнение здесь может быть. «Спартак», в принципе, имел очень много подходов к воротам соперника. Однако, к сожалению, очень плохо били в этот вечер. Даже в створ ворот крайне редко попадали. Поэтому и результат такой. Ключевой момент встречи, когда при счете 1:0 Луис Адриано и Фернандо создали верный голевой момент, но в завершающий момент Фернандо из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Считаю, что если бы бразилец забил тогда, то игра бы закончилась…

– Сразу вспомнился в том эпизоде «Спартак» ваших времен. Такой блестящий перепас, «стеночку» буквально разыграли, вот только получилось без гола?

– Здорово сыграли, безусловно, красиво получилось. Но надо было завершать в том моменте, чтобы команда спокойнее и увереннее себя почувствовала. К сожалению, футбольный закон сработал вновь: не забиваешь ты – забивают тебе.

– Перейдем к другому эпизоду. Вы когда-нибудь в своей практике сталкивались с тем, чтобы тренер не разобрался с заменой, как это сделал Массимо Каррера? Он ведь признался после матча, что Промеса заменил по ошибке, подумав, что тот получил повреждение. Как такое недопонимание может быть в команде, выступающей на столь высоком уровне?

– Не знаю. Для меня эта ситуация странновата несколько, мягко говоря. В мое время в «Спартаке» такого не было. Если человек получал травму, то он жестами показывал, что не может продолжить игру.

– И все же такой результат в Мариборе позволяет с оптимизмом смотреть в лигочемпионское будущее?

– Все начинается теперь заново. Впереди второй тур и у всех равное количество очков, ведь «Ливерпуль» не смог обыграть «Севилью». Другое дело, что «Севилья» и «Ливерпуль» – клубы совсем другого уровня. Они куда сильнее, чем «Марибор» – это бесспорный факт. С этими командами «Спартаку» придется очень сложно. Будет очень тяжело, так что настраиваться нужно серьезнейшим образом.