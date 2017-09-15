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    Кечинов: «Для «Спартака» все начинается заново»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов признался, что игра красно-белых в стартовом матче Лиги чемпионов с «Марибором» оставила у него двоякое впечатление. Экс-футболист отметил катастрофически слабую реализацию моментов москвичами.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» завершился со счетом 1:1.

    – Двоякое мнение здесь может быть. «Спартак», в принципе, имел очень много подходов к воротам соперника. Однако, к сожалению, очень плохо били в этот вечер. Даже в створ ворот крайне редко попадали. Поэтому и результат такой. Ключевой момент встречи, когда при счете 1:0 Луис Адриано и Фернандо создали верный голевой момент, но в завершающий момент Фернандо из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Считаю, что если бы бразилец забил тогда, то игра бы закончилась…

    – Сразу вспомнился в том эпизоде «Спартак» ваших времен. Такой блестящий перепас, «стеночку» буквально разыграли, вот только получилось без гола?

    – Здорово сыграли, безусловно, красиво получилось. Но надо было завершать в том моменте, чтобы команда спокойнее и увереннее себя почувствовала. К сожалению, футбольный закон сработал вновь: не забиваешь ты – забивают тебе.

    – Перейдем к другому эпизоду. Вы когда-нибудь в своей практике сталкивались с тем, чтобы тренер не разобрался с заменой, как это сделал Массимо Каррера? Он ведь признался после матча, что Промеса заменил по ошибке, подумав, что тот получил повреждение. Как такое недопонимание может быть в команде, выступающей на столь высоком уровне?

    – Не знаю. Для меня эта ситуация странновата несколько, мягко говоря. В мое время в «Спартаке» такого не было. Если человек получал травму, то он жестами показывал, что не может продолжить игру.

    – И все же такой результат в Мариборе позволяет с оптимизмом смотреть в лигочемпионское будущее?

    – Все начинается теперь заново. Впереди второй тур и у всех равное количество очков, ведь «Ливерпуль» не смог обыграть «Севилью». Другое дело, что «Севилья» и «Ливерпуль» – клубы совсем другого уровня. Они куда сильнее, чем «Марибор» – это бесспорный факт. С этими командами «Спартаку» придется очень сложно. Будет очень тяжело, так что настраиваться нужно серьезнейшим образом.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.09.2017 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 сентября 2017, 14:39

      Марибор может быть обыграют дома. В матчах ливером и севильей может тоже одно очко выгрызут как нибудь дома.. И все. Максимум ЛЕ. И это надо считать очень хорошим результатом

      2
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 14:32

      А они по схеме с АИК-ом играют. В гостях 1-1, дома 0-1. Так что все по старому.

      -2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 15 сентября 2017, 13:07

      Не сложно будет. Будет , как в Питере )

      -2
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      Рейтинг: +141

      datura 15 сентября 2017, 12:37

      надо быть смелее и увереннее

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 15 сентября 2017, 11:54

      надеемся что всё получится у Спартака-и в Лиге достойно выступить,и в чемпионате догнать лидером

      1
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