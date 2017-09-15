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    Мусалов не сыграет с «Краснодаром», Яковлев – под вопросом

    «Анжи» продолжает подготовку к матчу 10-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром». В минувшие вторник и среду команда провела интенсивные тренировки с большим объемом беговой работы и игровых упражнений. Вчера утром состоялось теоретическое занятие, на котором прошел разбор игры «Краснодара»​, а вечером махачкалинцы отрабатывали действия при стандартных положениях. На пятницу у «Анжи» запланирована предыгровая тренировка.

    Известно, что не принимает участия в тренировках травмированный Магомед Мусалов. Также под вопросом находится участие в матче с «Краснодаром» нападающего Павла Яковлева, так как у игрока сильный ушиб, полученный в игре с «Тосно».

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Краснодар» состоится в субботу, 16 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.09.2017 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      губденец... 16 сентября 2017, 00:32

      АНЖИ БУДЕТ ИГРАТЬ В ГУБДЕНЕ,

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