Мусалов не сыграет с «Краснодаром», Яковлев – под вопросом

«Анжи» продолжает подготовку к матчу 10-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром». В минувшие вторник и среду команда провела интенсивные тренировки с большим объемом беговой работы и игровых упражнений. Вчера утром состоялось теоретическое занятие, на котором прошел разбор игры «Краснодара»​, а вечером махачкалинцы отрабатывали действия при стандартных положениях. На пятницу у «Анжи» запланирована предыгровая тренировка.

Известно, что не принимает участия в тренировках травмированный Магомед Мусалов. Также под вопросом находится участие в матче с «Краснодаром» нападающего Павла Яковлева, так как у игрока сильный ушиб, полученный в игре с «Тосно».

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Краснодар» состоится в субботу, 16 сентября, в 19:00 по московскому времени.