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    Де Йонг вернется в МЛС в январе

    Полузащитник «Галатасарая» Найджел де Йонг в ближайшее трансферное окно готов сменить клубную прописку, сообщает Yenisafak. 32-летний голландец продолжит карьеру в МЛС, где он будет выступать в клубе «Ди Си Юнайтед».

    Действующий контракт де Йонга с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года, поэтому турецкой стороне придется расстаться с игроком в январе. Футболист уже достиг договоренности с руководством американского клуба.

    Напомним, что в «Галатасарае» де Йонг выступает с августа 2016 года, куда на правах свободного агента перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 10:54
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