Де Йонг вернется в МЛС в январе

Полузащитник «Галатасарая» Найджел де Йонг в ближайшее трансферное окно готов сменить клубную прописку, сообщает Yenisafak. 32-летний голландец продолжит карьеру в МЛС, где он будет выступать в клубе «Ди Си Юнайтед».

Действующий контракт де Йонга с «Галатасараем» рассчитан до лета 2018 года, поэтому турецкой стороне придется расстаться с игроком в январе. Футболист уже достиг договоренности с руководством американского клуба.

Напомним, что в «Галатасарае» де Йонг выступает с августа 2016 года, куда на правах свободного агента перешел из «Лос-Анджелес Гэлакси».