Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал» официально расторг контракт с Григорьевым

    Пресс-служба «Урала» объявила о расторжении контракта с полузащитником Максимом Григорьевым по взаимному согласию сторон.

    «Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих: травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — заявил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

    В текущем сезоне Григорьев сыграл в семи матчах за «Урал» в российской Премьер-лиге не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Чехии.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 сентября 2017, 13:07

      давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 11:09

      Регресс,он же в сборную вызывался!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Silver 76 15 сентября 2017, 10:44

      0чень странно .Чего парень до зимы делать будет?Помотросили и бросили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 > Silver 76 15 сентября 2017, 11:20

      Он теперь свободный агент, может подписать контракт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 сентября 2017, 10:20

      странно все это...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11