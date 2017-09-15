«Урал» официально расторг контракт с Григорьевым

Пресс-служба «Урала» объявила о расторжении контракта с полузащитником Максимом Григорьевым по взаимному согласию сторон.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих: травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — заявил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

В текущем сезоне Григорьев сыграл в семи матчах за «Урал» в российской Премьер-лиге не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Чехии.