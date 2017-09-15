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    В составе «Витории» не оказалось ни одного европейца

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Витория Гимараеш» на своем поле сыграла с «Зальцбургом» со счетом 1:1. Примечательно, что в этой встрече в составе хозяев на поле не было ни одного европейского игрока, чего до данного момента не встречалось ни разу в истории турнира.

    В матче второго тура «Витории» предстоит встретиться на выезде с «Коньяспором». Игра состоится 28 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 07:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 сентября 2017, 13:41

      Молорики растят игроков для других сборных, а у нас из за этого тупого лимита, никакой парень даже и не додумается воспользоваться, а зачем же, лучше уж на лавке и в молодежки до пенсии играть.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 сентября 2017, 11:46

      Я даже не знаю, как реагировать на эту новость:
      либо "фу, позор европейскому футболу!"
      либо "да пофиг, там бразильцы и уругвайцы через океан в Португалию на гребных лодках переплывают"

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 15 сентября 2017, 11:32

      Где сборная Португалии и где наша сборная со своим лимитом....

      1
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 15 сентября 2017, 10:38

      А тренер главное португалец ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > Hasanino 15 сентября 2017, 10:43

      ага, и весь тренерский штаб португалы))) вся европа скоро мусульманами и арабами заполонится)

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dendiesel 15 сентября 2017, 11:17

      Тема из другой плоскости, но вероятность велика...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 10:36

      Ряд клубов Португалии выращивает таланты и продаёт их (та же Бенфика заявила 130млн дол), а некоторые идут другим путём... Кто где в чемпе Португалии очевидно...))

      1
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 15 сентября 2017, 09:05

      Кошмар Мудко.

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 сентября 2017, 08:46

      Прикольно... А как же воспитанники клуба...

      1
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      Рейтинг: +165

      ElninoO 15 сентября 2017, 08:18

      А потом их по 10 лямов сбагрят .

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 сентября 2017, 08:17

      "Европеца" не оказалось ))) Лучше бы "европоца" написали. )))

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Супермачо 15 сентября 2017, 08:33

      Европец это как хлопец)Такая же форма словообразования)

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 сентября 2017, 08:09

      Для португальцев это норма

      2
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