В составе «Витории» не оказалось ни одного европейца

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Витория Гимараеш» на своем поле сыграла с «Зальцбургом» со счетом 1:1. Примечательно, что в этой встрече в составе хозяев на поле не было ни одного европейского игрока, чего до данного момента не встречалось ни разу в истории турнира.

В матче второго тура «Витории» предстоит встретиться на выезде с «Коньяспором». Игра состоится 28 сентября.