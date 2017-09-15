Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов не уверен, что Дзюба убедил Манчини своей игрой

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал об изменениях в тактике «Зенита», которые принесли победу российскому клубу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Он отметил появление на поле форварда Артема Дзюбы.

    «Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев. В то же время «Зенит» играл очень легко, перешел на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

    Итальянец сделал несколько изменений в стартовом составе, и резервисты себя отлично проявили. К примеру, Нобоа, который хорошо отыграл диспетчера и держал нити игры в своих руках. Все это говорит о великолепной глубине скамейки «Зенита», хотя не назвал бы вышедших на поле вторым составом. Не исключено, что с «Уфой» Манчини решит действовать по той же схеме.

    Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом.

    Артем был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнерах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать еще предстоит.

    Такой разгром случился благодаря быстрым голам, так что в первом тайме все уже было решено. «Зенит» играл легко и явно думал уже о предстоящем матче, но все равно забил еще дважды, а мог и больше. Думаю, судьба первого места в группе решится в очном противостоянии петербуржцев с «Реалом Сосьедад», – считает Бубнов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2017, 21:20

      Дзюбу вероятнее на кубок России будут выпускать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 13:56

      Равного Дзюбе других напов в РФПЛ нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 сентября 2017, 12:15

      Дзюба ШКАФ ходячий!!!! БЫЛ, ЕСТЬ и БУДЕМ ШКАФОМ!!!! В ФНЛ пусть переходит, там станет ЗВЕЗДОЙ РЕАЛЬНОЙ и ХОРОШЕГО УРОВНЯ! А в высших эшелонах это не ИГРОК, а БАЛАСТИЩЕ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 15 сентября 2017, 11:45

      Уходить Дзюбе надо пока еще нужен где-нибудь. Но не Зениту. Не тот уровень. Балласт. Мне жаль. Я плачу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 15 сентября 2017, 08:13

      Не согласен с Вами. Его нужно или продать или сдать в аренду. Не подходит он к такой манере игры при этом тренере.С Вердером он сам зарубил момента три, а если бы был по шустрей и расторопней, не ждал бы когда мяч к нему в ноги прикатится, не было бы и разговоров.А с другой стороны что нам сидя на диванах давать советы, им на поле видней.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > дед Щукарь 15 сентября 2017, 08:48

      какой Вердер))) с Вердером было бы сложнее)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > 88serega88 15 сентября 2017, 09:52

      вердер тоже почти в опе))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 сентября 2017, 08:13

      Да уж, грустно наблюдать эпоху заката футболиста еле волочащего ноги по полю. Бедный Кокорин вынужден играть об это дерево, чтоб он его не зашутил в команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 сентября 2017, 07:02

      На проходные матчи Дзюбу можно ставить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      KOL063 > ДАША Д 15 сентября 2017, 12:38

      Не слишком ли он много зарплаты получает, чтобы выпускать его лишь на проходные матчи???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol > ДАША Д 15 сентября 2017, 13:57

      Он что, спиртяк перешел?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11