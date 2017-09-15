Бубнов не уверен, что Дзюба убедил Манчини своей игрой

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал об изменениях в тактике «Зенита», которые принесли победу российскому клубу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром». Он отметил появление на поле форварда Артема Дзюбы.

«Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев. В то же время «Зенит» играл очень легко, перешел на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

Итальянец сделал несколько изменений в стартовом составе, и резервисты себя отлично проявили. К примеру, Нобоа, который хорошо отыграл диспетчера и держал нити игры в своих руках. Все это говорит о великолепной глубине скамейки «Зенита», хотя не назвал бы вышедших на поле вторым составом. Не исключено, что с «Уфой» Манчини решит действовать по той же схеме.

Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом.

Артем был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнерах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать еще предстоит.

Такой разгром случился благодаря быстрым голам, так что в первом тайме все уже было решено. «Зенит» играл легко и явно думал уже о предстоящем матче, но все равно забил еще дважды, а мог и больше. Думаю, судьба первого места в группе решится в очном противостоянии петербуржцев с «Реалом Сосьедад», – считает Бубнов.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» – «Зенит» закончился со счетом 0:5.