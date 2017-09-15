Тарасов призвал «Локомотив» забыть матч с «Копенгагеном»

Нормальный результат, нормальная стратегия, в стиле Сёмина. Конечно, хотелось победы. Могли и забить в паре-тройке контратак, если бы играли поувереннее, чуть понаглее. Вернётся Ари, будет кому контратаки завершать - всё должно наладиться.
А Копенгаген сильная команда, уж точно не слабее Локо. И по большому счёту не показали ничего, не справились с обороной, топтались.
Так что это не везение, не отскок. Тактически грамотно сыграли, по своим и противника возможностям.
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена» (0:0). Хавбек считает, что эту игру лучше забыть.
«Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали.
Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.
Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум», – сказал футболист.
Ближайший матч москвичи проведут 18 сентября против пермского «Амкара».