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    Тарасов призвал «Локомотив» забыть матч с «Копенгагеном»

    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена» (0:0). Хавбек считает, что эту игру лучше забыть.

    «Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали.

    Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

    Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум», – сказал футболист.

    Ближайший матч москвичи проведут 18 сентября против пермского «Амкара».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 01:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +191

      Juic 15 сентября 2017, 12:08

      Нормальный результат, нормальная стратегия, в стиле Сёмина. Конечно, хотелось победы. Могли и забить в паре-тройке контратак, если бы играли поувереннее, чуть понаглее. Вернётся Ари, будет кому контратаки завершать - всё должно наладиться.

      А Копенгаген сильная команда, уж точно не слабее Локо. И по большому счёту не показали ничего, не справились с обороной, топтались.

      Так что это не везение, не отскок. Тактически грамотно сыграли, по своим и противника возможностям.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 сентября 2017, 06:40

      Да! А когда-то Локо был кубковой командой, которая билась насмерть, а сейчас любого шороха боятся.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 сентября 2017, 06:21

      Ничья

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 15 сентября 2017, 05:44

      Автобусники вы сраные и сами об этом знаете. Так нельзя издеваться над этой игрой.

      -3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 15 сентября 2017, 05:03

      Конечно забыть. С такой игрой следующий матч обязательно проиграете...

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 03:16

      так не проиграли же вроде, или прям такой реал приехал должен был выигрывать? я понимаю немытые кичатся над бедняками из скопье но тут то лч команда

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > карасевщина 15 сентября 2017, 05:44

      Ну ты и клоун)))

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 сентября 2017, 03:03

      Вот так оно у нас есть, проиграть, тут-же забыть, а выводы сделать...зачем?

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > арейская 15 сентября 2017, 06:38

      Выводы?Да они кого хошь из себя выведут.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > Дядя Серёжа 15 сентября 2017, 12:17

      Вот это уж точно...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 сентября 2017, 02:23

      да впереди толком и не чего не было (я видел 1 тайм и начало 2 ) теерь надо амкар выигрывать реабилитироваться так сказать

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