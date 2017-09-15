Тарасов призвал «Локомотив» забыть матч с «Копенгагеном»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против датского «Копенгагена» (0:0). Хавбек считает, что эту игру лучше забыть.

«Мы сегодня хотели сыграть на контратаках. Немного не получилась игра впереди. Сыграли 0:0 и задачу у своих ворот выполнили, а в атаке не смогли создать того, что планировали.

Можно сказать, во втором тайме выглядели чуть лучше, были полумоменты, но реализация и созидание впереди — это то, что не очень хорошо получилось. Сейчас надо переключиться на чемпионат и забыть эту игру.

Не было задачи именно сыграть вничью и не пропустить. Мы играли на победу, выбегали в контратаки, но не получилось реализовать того, что задумали. Говорят, у нас самая слабая группа, но я так не считаю. Все команды умеют играть, со всеми будет тяжело, если не будем показывать свой максимум», – сказал футболист.

Ближайший матч москвичи проведут 18 сентября против пермского «Амкара».