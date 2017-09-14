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    Тренер «Копенгагена» Солбаккен: «Мы должны были победить «Локомотив»

    Главный тренер датского «Копенгагена» Стале Солбаккен прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» (0:0), сравнив игру с поединком семилетней давности против казанского «Рубина» (1:0).

    – Семь лет назад вы играли на этом стадионе с «Рубином». Тогда в концовке удалось дожать соперника. В каком из этих матчей вам было сложнее?

    – Тот матч был достаточно равным. В этом, считаю, у нас были шансы и было некоторое преимущество. Мы должны были победить, но не получилось. У «Локомотива» очень хорошие защитники, которые не допускали ошибок.

    Матч получился красивым, уровня Лиги Европы. У нас были две-три хорошие возможности для взятия ворот. Мои игроки хорошо находили друг друга, мы ставили капканы для «Локомотива», но они в них не попали. Мы хорошо отработали в защите.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2017 23:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 сентября 2017, 08:52

      ...Локомотив--- молодцы,рад за вас,а дома поднатужимся и выиграем!!!

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 15 сентября 2017, 06:45

      ...Мы должны были победить, но не получилось...
      У меня сосед должен банку 300 тыщ, отдать не получилось.
      У вас 1:1.

      0
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      Рейтинг: -7

      Zhigulin.best 15 сентября 2017, 00:37

      Собакен

      -1
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 15 сентября 2017, 00:25

      Как вы можете победить Локомотив, если ы играть не умеете ? днище ещё то, а всё туда же, победить Локомотииив

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 15 сентября 2017, 00:08

      ...удачный исход...

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 сентября 2017, 00:01

      Они должны были победить. А локомотив - не проиграть. Значит, наши победили

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