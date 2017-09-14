Тренер «Копенгагена» Солбаккен: «Мы должны были победить «Локомотив»

Главный тренер датского «Копенгагена» Стале Солбаккен прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» (0:0), сравнив игру с поединком семилетней давности против казанского «Рубина» (1:0).

– Семь лет назад вы играли на этом стадионе с «Рубином». Тогда в концовке удалось дожать соперника. В каком из этих матчей вам было сложнее?

– Тот матч был достаточно равным. В этом, считаю, у нас были шансы и было некоторое преимущество. Мы должны были победить, но не получилось. У «Локомотива» очень хорошие защитники, которые не допускали ошибок.

Матч получился красивым, уровня Лиги Европы. У нас были две-три хорошие возможности для взятия ворот. Мои игроки хорошо находили друг друга, мы ставили капканы для «Локомотива», но они в них не попали. Мы хорошо отработали в защите.