«Арсенал» зимой попытается купить Куадрадо

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Хуан Куадрадо в январе может перебраться в Англию. В его услугах заинтересован лично главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. В течение осени он будет внимательно отслеживать игру южноамериканца.

Трансферная стоимость Куадрадо составляет 25 миллионов евро. Футболист выступал на острове с 2015 по 2017 годы, защищая цвета «Челси», но провел за команду всего 13 матчей.

В первых трех турах Серии А колумбиец провел только один поединок полностью.