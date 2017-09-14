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    «Арсенал» зимой попытается купить Куадрадо

    Полузащитник итальянского «Ювентуса» Хуан Куадрадо в январе может перебраться в Англию. В его услугах заинтересован лично главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. В течение осени он будет внимательно отслеживать игру южноамериканца.

    Трансферная стоимость Куадрадо составляет 25 миллионов евро. Футболист выступал на острове с 2015 по 2017 годы, защищая цвета «Челси», но провел за команду всего 13 матчей.

    В первых трех турах Серии А колумбиец провел только один поединок полностью.

    Источник: Calciomercato

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    14.09.2017 20:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 сентября 2017, 11:31

      попытка не пытка

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