Тарханов: «Григорьев не выдерживает конкуренцию в «Урале»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил, что полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинут команду из Екатеринбурга.

«Максим Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен.

Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию.

Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру», – заявил Тарханов.