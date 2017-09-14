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    Тарханов: «Григорьев не выдерживает конкуренцию в «Урале»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил, что полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинут команду из Екатеринбурга.

    «Максим Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен.

    Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих – травмировался Владимир Ильин и болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение. Можно сказать, что он не совсем выдерживает конкуренцию.

    Я не могу пока сказать, где Григорьев продолжит карьеру», – заявил Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2017 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 сентября 2017, 19:20

      он нигде не может закрепиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 14 сентября 2017, 18:02

      не звезда конечно, но вроде ниче так смотрелся, уж точно не хуже портнягина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 14 сентября 2017, 17:07

      Некрасиво среди сезона, но Ильин действительно лучше. Да и Портняжка форму наберет.

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