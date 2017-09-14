Бубнов: «Спартак» в матче с «Марибором» наиграл на «троечку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Бубнов дал понять, что остался удовлетворен игрой красно-белых в игре со словенцами.

«Такое обилие ударов связано с тем, что хозяева и сами играли, и сопернику давали играть. В первом тайме команды присматривались друг к другу, а после перерыва пошел футбол на встречных курсах.

Ключевой отрезок матча был в начале второй половины встречи, когда «Спартак» перехватил инициативу, хорошо контролировал мяч и в итоге забил. Были и другие моменты, после которых счет мог стать крупнее. Можно вспомнить эпизод с участием Фернандо и Луиса Адриано – забей тогда бразильцы, матч сложился бы по другому сценарию. В тот момент красно-белым нужно было реализовывать преимущество, а они эту возможность упустили.

В концовке «Марибор» сделал удачные замены и нащупал слабое место москвичей на правом фланге обороны. Ещенко с Самедовым были явно не в состоянии удержать зону на замке, чем хозяева и пользовались. Богар буквально затерзал правый край, отметился голом, а мог забить и еще. Тут стоит задать вопросы Каррере, который не убрал с игры Ещенко и не выпустил свежего Петковича.

Нужно отметить, что замены «Спартака» в принципе не сработали, так как в конце команда выглядела слишком уставшей. Красно-белые не смогли выдержать этот темп от начала до конца, хотя на их игре сказалась и травма Глушакова. Капитан москвичей выглядит надежнее Самедова с точки зрения обороны, и с ним на поле у команды не образовалась бы такая дыра на правом фланге.

С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать неплохим результатом. Но в то же время по моментам «Спартак» соперника переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Такой результат был бы идеальным на фоне ничьей «Ливерпуля» и «Севильи», так что теперь судьба красно-белых будет решаться в противостояниях с ними.

Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на «троечку», – заявил Бубнов.