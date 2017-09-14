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    Бубнов: «Спартак» в матче с «Марибором» наиграл на «троечку»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1). Бубнов дал понять, что остался удовлетворен игрой красно-белых в игре со словенцами.

    «Такое обилие ударов связано с тем, что хозяева и сами играли, и сопернику давали играть. В первом тайме команды присматривались друг к другу, а после перерыва пошел футбол на встречных курсах.

    Ключевой отрезок матча был в начале второй половины встречи, когда «Спартак» перехватил инициативу, хорошо контролировал мяч и в итоге забил. Были и другие моменты, после которых счет мог стать крупнее. Можно вспомнить эпизод с участием Фернандо и Луиса Адриано – забей тогда бразильцы, матч сложился бы по другому сценарию. В тот момент красно-белым нужно было реализовывать преимущество, а они эту возможность упустили.

    В концовке «Марибор» сделал удачные замены и нащупал слабое место москвичей на правом фланге обороны. Ещенко с Самедовым были явно не в состоянии удержать зону на замке, чем хозяева и пользовались. Богар буквально затерзал правый край, отметился голом, а мог забить и еще. Тут стоит задать вопросы Каррере, который не убрал с игры Ещенко и не выпустил свежего Петковича.

    Нужно отметить, что замены «Спартака» в принципе не сработали, так как в конце команда выглядела слишком уставшей. Красно-белые не смогли выдержать этот темп от начала до конца, хотя на их игре сказалась и травма Глушакова. Капитан москвичей выглядит надежнее Самедова с точки зрения обороны, и с ним на поле у команды не образовалась бы такая дыра на правом фланге.

    С одной стороны, взяли очко на выезде, что можно посчитать неплохим результатом. Но в то же время по моментам «Спартак» соперника переиграл, поэтому был вправе рассчитывать на победу. Такой результат был бы идеальным на фоне ничьей «Ливерпуля» и «Севильи», так что теперь судьба красно-белых будет решаться в противостояниях с ними.

    Впрочем, сложно обвинять столичный клуб, который давно не выступал в Лиге чемпионов. Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на «троечку», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.09.2017 14:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 15:32

      Так то верно всё сказал и по делу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 14 сентября 2017, 18:29

      Верните старого повара!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 сентября 2017, 18:23

      Вчера в какой-то момент сложилось впечатление , что Спартак вышел играть с одной из команд РФПЛ ? И долго не мог понять , что играет в Европе . И Марибор это не Анжи . А впереди Ливер и Севилья ! Может тогда и соберутся !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 сентября 2017, 17:47

      Эх. Волнительно перед матчем с Ливером!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 14 сентября 2017, 17:42

      У Ливерпуля и Севильи ловить НЕЧЕГО!!! Бесполезняк и проигрыши!!!

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 сентября 2017, 16:41

      Как не странно, Бубнов всё правильно описал.

      6
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      Рейтинг: +616

      smersh45 14 сентября 2017, 16:40

      всё по делу а вот с Ливерпулем и Севильей так просто не обойдётся надо поднажать

      1
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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 14 сентября 2017, 16:26

      Тут ничего не поделаешь, опыта таких выступлений почти нет... Тут уже тренер должен прививать психологию победителя.

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 сентября 2017, 15:55

      а пафосу-то было

      1
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 14 сентября 2017, 15:24

      Психологию тренеру и команде надо укреплять.

      1
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