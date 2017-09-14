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    Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и «Локомотиву»?

    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

    По мнению Сенникова, железнодорожникам по силам одержать гостевую победу над датской командой.

    – Что ожидаете от игры «Локомотива» с «Копенгагеном»?

    – Прежде всего, я надеюсь, что «Локомотив» выиграет. Скажем так, повторит успех ЦСКА. Безусловно, я понимаю, что «Копенгаген» – серьезный соперник. Но у этой команды есть как свои плюсы, так и минусы. Надо хорошенько разобраться в них и сыграть как раз на слабостях этого клуба. Датчане домашние матчи проводят агрессивно, дома они играют всегда на победу, в атакующий футбол. Предварительные раунды показали, что на выезде команда играет слабее, нежели домашние матчи. То есть в выездных играх «Копенгаген» уступал, а дома при поддержке трибун команда добивалась положительного результата.

    Что касается «Локо», я считаю, что команда находится в хорошей форме, идет на втором месте в чемпионате России. И я думаю, команде Семина по силам обыграть «Копенгаген» в гостях, играя при этом вторым номером.

    – Может ли каким-то образом победа ЦСКА на «Бенфикой» вдохновить на положительный настрой «Локомотив»?

    – Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет «Локомотив». Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе «Бенфике». Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков «Локомотива». Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенность. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и «Локо»?

    Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» пройдет сегодня на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.09.2017 14:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 14 сентября 2017, 22:32

      По ходу, Сеня в маразме: кто помогал, когда, сны приснились что ли? Редиска, одним словом!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 сентября 2017, 19:47

      Локомотив дно сколько голов им судьи помогли... одна ошибка хотя там без повтора не кто не увидел куда мяч попал... когда реал шахтер играл мяч номер срна попал 11 метр назначили и то не говорили никто реалу помагает судьи а тут мрази своей страны клубу сыпают место того что радоваться

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 сентября 2017, 17:27

      ...Дима,а я тебя умным считал,но после слов о судьях...

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 сентября 2017, 16:16

      Тьфу на вас.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 сентября 2017, 15:12

      Как минимум глупо надеяться на помощь судьи, Дмитрий(((

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 сентября 2017, 14:51

      наших сколько топили.... а тут один случай и бурлит..

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