Сенников: «Судьи помогли ЦСКА, почему бы им не помочь и «Локомотиву»?

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена».

По мнению Сенникова, железнодорожникам по силам одержать гостевую победу над датской командой.

– Что ожидаете от игры «Локомотива» с «Копенгагеном»?

– Прежде всего, я надеюсь, что «Локомотив» выиграет. Скажем так, повторит успех ЦСКА. Безусловно, я понимаю, что «Копенгаген» – серьезный соперник. Но у этой команды есть как свои плюсы, так и минусы. Надо хорошенько разобраться в них и сыграть как раз на слабостях этого клуба. Датчане домашние матчи проводят агрессивно, дома они играют всегда на победу, в атакующий футбол. Предварительные раунды показали, что на выезде команда играет слабее, нежели домашние матчи. То есть в выездных играх «Копенгаген» уступал, а дома при поддержке трибун команда добивалась положительного результата.

Что касается «Локо», я считаю, что команда находится в хорошей форме, идет на втором месте в чемпионате России. И я думаю, команде Семина по силам обыграть «Копенгаген» в гостях, играя при этом вторым номером.

– Может ли каким-то образом победа ЦСКА на «Бенфикой» вдохновить на положительный настрой «Локомотив»?

– Я думаю, что успех ЦСКА в Португалии подстегнет «Локомотив». Между клубами и так есть соперничество во внутреннем первенстве, а теперь благодаря победе армейцев, есть некий стимул и у железнодорожников. Стимул хороший. К тому же, Лига Европы по рангу ниже, да и соперник уступает в классе «Бенфике». Так что уверен, успех ЦСКА раскрепостит игроков «Локомотива». Выиграть можно у любой команды. И судьи иногда нам помогают. Это тоже добавит уверенность. К примеру, закрыли допинговое дело Макларена. Это должно добавить позитивных эмоций. Пенальти ставят в нашу пользу. Это же хорошо. Судьи помогли ЦСКА. Почему бы не помочь и «Локо»?

Напомним, матч «Копенгаген» – «Локомотив» пройдет сегодня на стадионе «Паркен» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.