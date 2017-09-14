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    Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

    На официальном сайте ФИФА представлен обновленный рейтинг национальных сборных.

    Стоит отметить, что Россия опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место.

    Первую строчку в рейтинге заняла Германия, обогнавшая Бразилию. На третьей позиции располагается сборная Португалии.

    1 (2). Германия – 1606 очков;

    2 (1). Бразилия – 1590;

    3 (6). Португалия – 1386;

    4 (3). Аргентина – 1399;

    5 (9). Бельгия – 1265;

    6 (7). Польша – 1250;

    7 (4). Швейцария – 1210;

    8 (10). Франция – 1208;

    9 (7). Чили – 1195;

    10 (8). Колумбия – 1191...

    64 (62). Россия – 558.

    Источник: ФИФА

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    14.09.2017 12:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 14:54

      Да ну его этот странный рейтинг.

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 14 сентября 2017, 15:08

      это всё Динамо М виновата,опустила сборную до плинтуса

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 сентября 2017, 14:41

      да этот рейтинг ничего особо и не отражает, если там, например, швейцария выше франции, перу выше хорватии и англии, гаити лишь на строчку ниже греции и т.д.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 сентября 2017, 14:40

      Рейтинг начисляется в основном за официальные матчи, а наша сборная товарняки с Динамо гоняет. Тут ясное дело, что рейтинг будет опускаться

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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 14 сентября 2017, 13:59

      Такой бред этот рейтинг. Мы явно сильнее на голову всех, кто ниже +-20 места. Не надо говорить, что Гаити играет сильнее. Посудите объективно!

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > eriquexruots 14 сентября 2017, 14:03

      официальных матчей нет. Поэтому и рейтинг такой

      0
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 13:56

      Еще немного с таким тренером, и во вторую сотню вылетим.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 сентября 2017, 13:54

      От дна отталкиваться легче будет, чем всплывать потихоньку)))

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 13:41

      Рейтинг ФИФА он АНГАЖИРОВАН и на него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной.
      Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году!
      Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков.
      Это политические игры некоторых чиновников ФИФА!
      А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание.
      Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 14 сентября 2017, 13:31

      а за победу над Динамо очки не добавляют?

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 14 сентября 2017, 13:19

      53 Садовская Аравия мать вашу(

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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov > spartak_88 14 сентября 2017, 15:31

      Эти команды играют (или играли) официальные матчи в отборе на ЧМ 2018 поэтому им начисляются очки, а Россия не играла. Хватит бред писать.

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