Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

Да ну его этот странный рейтинг.
На официальном сайте ФИФА представлен обновленный рейтинг национальных сборных.
Стоит отметить, что Россия опустилась с 62-го на рекордно низкое 64-е место.
Первую строчку в рейтинге заняла Германия, обогнавшая Бразилию. На третьей позиции располагается сборная Португалии.
1 (2). Германия – 1606 очков;
2 (1). Бразилия – 1590;
3 (6). Португалия – 1386;
4 (3). Аргентина – 1399;
5 (9). Бельгия – 1265;
6 (7). Польша – 1250;
7 (4). Швейцария – 1210;
8 (10). Франция – 1208;
9 (7). Чили – 1195;
10 (8). Колумбия – 1191...
64 (62). Россия – 558.