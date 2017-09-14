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    Кудряшов: «Навас – лучший защитник в России»

    Защитник «Рубина» Федор Кудряшов сравнил казанский коллектив с «Ростовом», в составе которого он играл еще в прошлом году, сообщает «Реальное время». По словам футболиста, разница ощущается по любви к футболу со стороны обычных болельщиков.

    – Вы не раз подчеркивали, что перешли в «Рубин» вслед за тренером. Других причин не было?

    – Честно – нет. Только Курбан Бекиевич, и все.

    – Чем отличается «Рубин» от «Ростова» глобально? Инфраструктура, база, игра, состав, атмосфера?

    – Игру вообще не стоит сравнивать, она в каждой команде уникальна. Мне кажется, в Казани футбол любят меньше, чем в Ростове. Понятно, что вместительность нашего стадиона куда больше, чем в «Ростове». Я больше про атмосферу. Там город буквально живет футболом. Наверное, это связано с тем, что здесь есть «Ак Барс», УНИКС, хоккей с мячом, волейбол. Внимание болельщицкое рассеивается.

    – Незадолго до конца трансферного окна Курбан Бердыев признавался, что не знает, с кем будет работать. Уйти могло 7-8 футболистов. На вас эта неопределенность не давила?

    – Вот мы с Володей Гранатом живем в номере и об этом не думали, это не наше дело. Наше дело, вне зависимости от того, кто будет, кого не будет, выходить и налаживать связи и играть. Вообще по этому поводу не переживал. Может быть, здесь сыграл фактор тренера. За полтора года в «Ростове» все новички непременно усиливали команду.

    – Навас вернулся «на флажке» заявки. Что он значил для «Ростова», в чем его ценность?

    – Если говорить об игровых качествах, то, на мой взгляд, это лучший защитник в России. В конце каждого сезона нас просят назвать трех лучших игроков чемпионата, и я два года подряд его записывал. Реально считаю, что он лучший. Но он еще и лидер раздевалки. Сесар – связующее звено между иностранцами и русскими. Незаменимый человек.

    – Лидеры раздевалки бывают разные: «балагуры», как Сергей Рыжиков, или суровые, как Гекдениз Карадениз. А Навас какой?

    – Нет, он не «пихает» – никому и никогда. Всегда спокойно объясняет. В чем-то он похож на Курбана Бекиевича в этом плане. Понятно, что тренер по-разному себя ведет, есть метод кнута и пряника, а Сесар – он всегда спокоен.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 11:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 13:59

      Может РФПЛ? Ему наше гражданство пока не дали!

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      Рейтинг: +503

      xapaycm > paracetamol 14 сентября 2017, 17:00

      Ну уж если в РФПЛ лучший, то в России тогда по умолчанию :-)

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