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    Ходжсон отказался от двух предложений из Китая на 9 миллионов из-за «Кристал Пэлас»

    Рой Ходжсон во вторник возглавил «Кристал Пэлас», но до этого он мог оказаться в чемпионате Китая. У опытного специалиста было два серьезных предложения из этой лиги, согласно которым он мог заработать не менее 9 миллионов евро за сезон. Стоит отметить, что в английском клубе он будет получать 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год и бонус в один миллион фунтов.

    Напомним, 11 сентября «Кристал Пэлас» уволил Франка де Бура. Голландский специалист установил антирекорд АПЛ, продержавшись на своем посту всего 78 дней. При нем команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.09.2017 10:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 сентября 2017, 16:59

      Если Ходжсон не будет уволен . . . я думаю мир перевернется . . . не тот он специалист, которого можно считать сильнее де Бура . . .

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