Ходжсон отказался от двух предложений из Китая на 9 миллионов из-за «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон во вторник возглавил «Кристал Пэлас», но до этого он мог оказаться в чемпионате Китая. У опытного специалиста было два серьезных предложения из этой лиги, согласно которым он мог заработать не менее 9 миллионов евро за сезон. Стоит отметить, что в английском клубе он будет получать 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год и бонус в один миллион фунтов.

Напомним, 11 сентября «Кристал Пэлас» уволил Франка де Бура. Голландский специалист установил антирекорд АПЛ, продержавшись на своем посту всего 78 дней. При нем команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.