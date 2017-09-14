Зидан не смог бы повторить гол Рамоса в ворота АПОЭЛа

Зидан грамотно сказал. Как и должен был тренер.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не смог бы повторить гол, который забил Серхио Рамос в ворота АПОЭЛа в Лиге чемпионов.
«Мне не удавалось забивать такие голы, на это вообще мало кто способен. Обычно Рамос поражает ворота головой. Удар через себя в его исполнении оказался очень неожиданным», – заявил Зидан.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – АПОЭЛ закончился со счетом 3:0.
twit text
— Team Ramos (@TheKingSR4) 13 сентября 2017 г.