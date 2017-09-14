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    Зидан не смог бы повторить гол Рамоса в ворота АПОЭЛа

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что не смог бы повторить гол, который забил Серхио Рамос в ворота АПОЭЛа в Лиге чемпионов.

    «Мне не удавалось забивать такие голы, на это вообще мало кто способен. Обычно Рамос поражает ворота головой. Удар через себя в его исполнении оказался очень неожиданным», – заявил Зидан.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – АПОЭЛ закончился со счетом 3:0.

    Источник: Marca

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    14.09.2017 09:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 14 сентября 2017, 15:59

      Зидан грамотно сказал. Как и должен был тренер.

      0
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 14 сентября 2017, 11:09

      зизу шутник тваю мать))))))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 сентября 2017, 10:34

      Ну корявенький удар.. Зидан круче голы клал..

      0
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      Рейтинг: +5855

      AtticusFinch 14 сентября 2017, 10:07

      Лукавит Зизу)))Мало чего он бы не смог - а такое раз плюнуть))

      -1
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