Хочолава: «Впереди «Шахтер» ждет еще длинный путь»

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава признался, что не успел перенервничать перед своей дебютной игрой в Лиге чемпионов с «Наполи».

«Не успел перенервничать. Иван Ордец травмировался и мне довелось вступить в игру.

Мы хорошо изучили соперника. Знали об опасности крайних защитников «Наполи», понимал, что нужно внимательно играть один в один с каждым футболистом.

Мы рады победе, но впереди «Шахтер» ждет еще длинный путь», – заявил Хочолава после игры.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» закончился со счетом 2:1.