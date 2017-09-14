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    Хочолава: «Впереди «Шахтер» ждет еще длинный путь»

    Защитник «Шахтера» Давид Хочолава признался, что не успел перенервничать перед своей дебютной игрой в Лиге чемпионов с «Наполи».

    «Не успел перенервничать. Иван Ордец травмировался и мне довелось вступить в игру.

    Мы хорошо изучили соперника. Знали об опасности крайних защитников «Наполи», понимал, что нужно внимательно играть один в один с каждым футболистом.

    Мы рады победе, но впереди «Шахтер» ждет еще длинный путь», – заявил Хочолава после игры.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» закончился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 08:10
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