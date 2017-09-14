Фонсека: «Шахтер» хорошо проявил себя в обороне»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает заслуженной победу своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов над «Наполи». По его словам, украинская команда проявила себя в этой встрече лучше соперника.

«Мы прекрасно понимали, что нам будет противостоять соперник высочайшего уровня. У нас было достаточно моментов. Кроме того, мы очень хорошо проявили себя в обороне. Не давали «Наполи» развивать атаки через середину, в чем они очень сильны.

Во втором тайме итальянцы создавали больше возможностей. Наша оборона немного подсела. Это дало сопернику некоторое пространство.

Сегодняшняя игра мне понравилась, и мы проявили себя с наилучшей стороны. Поэтому «Шахтер» выиграл сегодня абсолютно заслуженно», – рассказал Фонсека после матча.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» закончился со счетом 2:1.