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    Кейн: «Я забил «Боруссии» в очень важный момент»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что гол, забитый в ворота дортмундской «Боруссии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, получился одним из лучших в его профессиональной карьере.

    «Первый гол в ворота «Боруссии», наверное, один из лучших в моей карьере. Я забил в очень важный момент. Соперник только отыгрался, а мы снова вышли вперед.

    Во втором тайме показали себя настоящими профессионалами. Могли снять все вопросы намного раньше, но и счет 3:1 нас устраивает», – рассказал Кейн после матча.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.

    Источник: УЕФА

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    14.09.2017 06:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 сентября 2017, 09:47

      Как на приставке епт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 14 сентября 2017, 08:34

      Вот это форвард...!!!

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