Кейн: «Я забил «Боруссии» в очень важный момент»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что гол, забитый в ворота дортмундской «Боруссии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, получился одним из лучших в его профессиональной карьере.

«Первый гол в ворота «Боруссии», наверное, один из лучших в моей карьере. Я забил в очень важный момент. Соперник только отыгрался, а мы снова вышли вперед.

Во втором тайме показали себя настоящими профессионалами. Могли снять все вопросы намного раньше, но и счет 3:1 нас устраивает», – рассказал Кейн после матча.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.