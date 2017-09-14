Кейн: «Я забил «Боруссии» в очень важный момент»

Как на приставке епт
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что гол, забитый в ворота дортмундской «Боруссии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, получился одним из лучших в его профессиональной карьере.
«Первый гол в ворота «Боруссии», наверное, один из лучших в моей карьере. Я забил в очень важный момент. Соперник только отыгрался, а мы снова вышли вперед.
Во втором тайме показали себя настоящими профессионалами. Могли снять все вопросы намного раньше, но и счет 3:1 нас устраивает», – рассказал Кейн после матча.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Боруссия» закончился со счетом 3:1.
Harry Kane is world class don't @ me pic.twitter.com/PzesK8itpe— Adam Boultwood (@adamboultwood) 13 сентября 2017 г.