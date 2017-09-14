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    Каррера: «После гола «Марибору» мы почему-то бросили играть»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) попытался найти объяснение упущенной победе.

    Кроме того, итальянец отметил, что шансы красно-белых на выход из группы не изменились.

    – В чем же причина того, что «Спартак» отдал победу?

    – Играть в Лиге чемпионов нелегко. По-моему, мы выступили хорошо. Учитывая игру в гостях. Соперник не создавал много моментов. Это наша заслуга. Но после гола мы почему-то бросили играть. Это было рискованно.

    – Шансы на выход из группы теперь меньше?

    – Вы думаете, что мы выходим на поле, чтобы проиграть? Мы делаем все для победы. Порой получается, порой нет. Наша цель – всегда выкладываться максимально. Совершая как можно меньше ошибок. Наши шансы остались такими же, как и до игры. Впереди 5 матчей. У нас одно очко, как и у «Марибора». Впереди «Севилья», впереди «Ливерпуль»

    – Вы говорили, что уважаете «Марибор». Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к «Ливерпулю»?

    – Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2017 01:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 сентября 2017, 11:10

      А кто ж знает тогда!???

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 14 сентября 2017, 09:25

      Это ты говоришь почему?
      Ты тренер, не пойму...

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2017, 09:18

      ну как всегда собственно

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 14 сентября 2017, 09:09

      Ну если ты не знаешь почему бросили играть то больше нечего комментировать тогда.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 сентября 2017, 08:59

      Подбадривать надо было!

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 14 сентября 2017, 08:00

      После чемпионства бросили играть, он хотел сказать

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 сентября 2017, 05:27

      Прощай "Korriere della Siere"
      Не Флорентийским calcio
      Но по делу...

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 14 сентября 2017, 05:08

      Вы после своего гола бросили играть, твою мать!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 сентября 2017, 03:59

      - Каррера!, ты - коуч !, хоть и начинающий, учись!...учись хорошо! и учи своих подопечных!, и победы придут!

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