Каррера: «После гола «Марибору» мы почему-то бросили играть»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) попытался найти объяснение упущенной победе.

Кроме того, итальянец отметил, что шансы красно-белых на выход из группы не изменились.

– В чем же причина того, что «Спартак» отдал победу?

– Играть в Лиге чемпионов нелегко. По-моему, мы выступили хорошо. Учитывая игру в гостях. Соперник не создавал много моментов. Это наша заслуга. Но после гола мы почему-то бросили играть. Это было рискованно.

– Шансы на выход из группы теперь меньше?

– Вы думаете, что мы выходим на поле, чтобы проиграть? Мы делаем все для победы. Порой получается, порой нет. Наша цель – всегда выкладываться максимально. Совершая как можно меньше ошибок. Наши шансы остались такими же, как и до игры. Впереди 5 матчей. У нас одно очко, как и у «Марибора». Впереди «Севилья», впереди «Ливерпуль»

– Вы говорили, что уважаете «Марибор». Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к «Ливерпулю»?

– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.