Глушаков – спортсмен года по версии журнала GQ

Известный журнал GQ определил обладателя звания «Спортсмен года – 2017». Им стал полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков.

«Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака». Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковым в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроком сезона.

В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.

Прошедший футбольный сезон, безо всяких сомнений, был лучшим в карьере капитана «Спартака». Но главное, что нужно знать о его капитане, – он никогда не забывает свои корни. Он построил стадион в Миллерово, привезя туда из Москвы искусственный газон. Ежегодно в его родном городе проводится традиционный турнир с участием ведущих российских футболистов», – объясняет свой выбор издание на официальном сайте.

Напомним, что в скором времени Глушаков должен продлить контракт со «Спартаком».