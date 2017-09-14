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    Глушаков – спортсмен года по версии журнала GQ

    Известный журнал GQ определил обладателя звания «Спортсмен года – 2017». Им стал полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков.

    «Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака». Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковым в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроком сезона.

    В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.

    Прошедший футбольный сезон, безо всяких сомнений, был лучшим в карьере капитана «Спартака». Но главное, что нужно знать о его капитане, – он никогда не забывает свои корни. Он построил стадион в Миллерово, привезя туда из Москвы искусственный газон. Ежегодно в его родном городе проводится традиционный турнир с участием ведущих российских футболистов», – объясняет свой выбор издание на официальном сайте.

    Напомним, что в скором времени Глушаков должен продлить контракт со «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 01:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +358

      Финт 14 сентября 2017, 21:06

      Шарапова,вот спортсмен года

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17833

      ilichkadr 14 сентября 2017, 17:20

      Ага, пиджак с галстуком рекламирует. Скорее не спортсмен, а пижон года.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 сентября 2017, 16:27

      Ну тут понятно, если не Месси, то Глушаков,
      Вот каков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 14:01

      Сезон еще не кончился, а они уже итоги подводят. Что за скользкие типы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > paracetamol 14 сентября 2017, 16:29

      За прошедший сезон итоги,читать умеешь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17754

      paracetamol > SLAVAKPCC 14 сентября 2017, 17:06

      Умею. «Спортсмен года – 2017» написано.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > paracetamol 14 сентября 2017, 23:19

      Твой ответ - в твоём вопросе был!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 14 сентября 2017, 08:11

      Журнал самогонщиков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 14 сентября 2017, 07:59

      Ну всё,теперь Глушаков у нас - великий игрок!..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17754

      paracetamol > Евгений П 14 сентября 2017, 14:02

      Новый Халк и Витсель в одном лице.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 14 сентября 2017, 07:44

      Ну хорошо хоть не человек года в Time, а то пришлось бы в Президенты выбирать.
      ПС. Самый перехваленный игрок за последнее время.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 сентября 2017, 05:49

      этот джикью такой же газпромово-лукойлово-матчевский проект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 сентября 2017, 03:08

      Осталось на обложку плэйбоя глушакова воткнуть. И памятник поставить. У нас ведь не могут не возносить.

      2
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      Рейтинг: +178

      spamo77 14 сентября 2017, 02:10

      впервые за 16 лет

      2
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