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    Червиченко связывает все проблемы «Спартака» в игре в Мариборе с Ещенко

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями от первого матча команды на групповом этапе Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). В частности, экс-функционер отмечает невразумительную игру защитника Андрея Ещенко.

    «У «Спартака» не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с «Марибором» москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут «Марибор» вообще был один на поле, а «Спартак» только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств. Хорошо пробили, мяч удачно отскочил, и Александр Самедов забил.

    Пропущенный гол же, наоборот, пришел от того фланга, где «Марибор» спокойно распоряжался мячом. Угроза оттуда шла все время и дошла. Самое ужасное, что она через несколько минут могла повториться ровно с той же позиции.

    Андрей Ещенко, может, и двигался, но все проблемы приходили именно с его позиции. Оттуда забили, дважды очень опасно атаковали и до конца второго тайма словенцы могли выйти вперед», – сказал Червиченко.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 01:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 14 сентября 2017, 09:21

      А я считаю что в случае с голом виноват не только Ещенко а и Самедов, который должен был закрывать второго дальнего игрока на фланге. И это касается не только момента с голом.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 сентября 2017, 01:13

      Наверное впервые соглашусь с толстяком....реально отскочили...ещенко все-таки не защитник...провалов куча...в одном матче комбаров лошится в других ещщщщ....с такими крайними защитниками в лч делать не чего

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