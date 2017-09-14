Червиченко связывает все проблемы «Спартака» в игре в Мариборе с Ещенко

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями от первого матча команды на групповом этапе Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). В частности, экс-функционер отмечает невразумительную игру защитника Андрея Ещенко.

«У «Спартака» не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с «Марибором» москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут «Марибор» вообще был один на поле, а «Спартак» только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств. Хорошо пробили, мяч удачно отскочил, и Александр Самедов забил.

Пропущенный гол же, наоборот, пришел от того фланга, где «Марибор» спокойно распоряжался мячом. Угроза оттуда шла все время и дошла. Самое ужасное, что она через несколько минут могла повториться ровно с той же позиции.

Андрей Ещенко, может, и двигался, но все проблемы приходили именно с его позиции. Оттуда забили, дважды очень опасно атаковали и до конца второго тайма словенцы могли выйти вперед», – сказал Червиченко.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.