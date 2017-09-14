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    Гол Богара спас «Марибор» в поединке против «Спартака»

    Завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и российским «Спартаком» (1:1). Представляем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Самедов, 59

    1:1 – Богар, 85

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

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    14.09.2017 00:10
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