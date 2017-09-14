Гол Богара спас «Марибор» в поединке против «Спартака»

Завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и российским «Спартаком» (1:1). Представляем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Самедов, 59
ГЛ! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY— РФПЛ (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
1:1 – Богар, 85
ГЛ! @nkmaribor#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 1:1 85' Дамьян Бохар @DamjanBohar pic.twitter.com/mHq2YsIW05— РФПЛ (@rfpl) 13 сентября 2017 г.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию поединка.