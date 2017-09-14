Рейнгольд: «Фанат «Спартака», бросивший петарду, – отморозок и дебил. Таким нужно справку выдавать»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от первого матча команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). По мнению эксперта, красно-белые были обязаны побеждать.

«Такую команду, как «Марибор», «Спартак» обязан обыгрывать. Проблемы налицо – команда не бегает. Физическое состояние многих футболистов безобразное. Ноги не бегут у ребят, нет легкости – нет игры. С соперником посильней ничьей бы не было. Откровенно говоря, все по игре. В таких турнирах нельзя отходить назад после забитого мяча, нужно двигаться вперед, брать мяч под контроль.

Но вместо этого «Спартак» прижался к своим воротам. «Марибор» почувствовал это и нагрузил самую слабую сторону – где играл Андрей Ещенко. Оттуда все пошло и поехало. Мне удивительно, почему его не заменили. Многие моменты происходили по его вине, хотя было видно, что он старался. Потеря Дениса Глушакова скажется на команде, но травму он получил на ровном месте. Это значит одно – он не готов, недоработал на предсезонной подготовке.

Тот, кто выбросил петарду на поле, – отморозок. Это дебил. Он понять не может, что из-за его выходок команду могут лишить не только оштрафовать, но и снять три очка. Такой человек – хулиган высшей категории, он мешает смотреть футбол всем окружающим, которые сидят рядом. Для меня это дико. Таким людям нужно выдавать справки или на стене писать: «ты дебил». Это доходить до абсурда, но они ловят кайф от этого – это страшно.

Хотел бы поздравить еще ЦСКА. Они выиграли очень серьезную игру, «Бенфику» положили на лопатки. Если суммировать, ЦСКА и «Спартак» — молодцы. И «Спартак» не проиграл на выезде, и ЦСКА», – сказал Рейнгольд.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Мариборе.