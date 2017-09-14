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    Рейнгольд: «Фанат «Спартака», бросивший петарду, – отморозок и дебил. Таким нужно справку выдавать»

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от первого матча команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1). По мнению эксперта, красно-белые были обязаны побеждать.

    «Такую команду, как «Марибор», «Спартак» обязан обыгрывать. Проблемы налицо – команда не бегает. Физическое состояние многих футболистов безобразное. Ноги не бегут у ребят, нет легкости – нет игры. С соперником посильней ничьей бы не было. Откровенно говоря, все по игре. В таких турнирах нельзя отходить назад после забитого мяча, нужно двигаться вперед, брать мяч под контроль.

    Но вместо этого «Спартак» прижался к своим воротам. «Марибор» почувствовал это и нагрузил самую слабую сторону – где играл Андрей Ещенко. Оттуда все пошло и поехало. Мне удивительно, почему его не заменили. Многие моменты происходили по его вине, хотя было видно, что он старался. Потеря Дениса Глушакова скажется на команде, но травму он получил на ровном месте. Это значит одно – он не готов, недоработал на предсезонной подготовке.

    Тот, кто выбросил петарду на поле, – отморозок. Это дебил. Он понять не может, что из-за его выходок команду могут лишить не только оштрафовать, но и снять три очка. Такой человек – хулиган высшей категории, он мешает смотреть футбол всем окружающим, которые сидят рядом. Для меня это дико. Таким людям нужно выдавать справки или на стене писать: «ты дебил». Это доходить до абсурда, но они ловят кайф от этого – это страшно.

    Хотел бы поздравить еще ЦСКА. Они выиграли очень серьезную игру, «Бенфику» положили на лопатки. Если суммировать, ЦСКА и «Спартак» — молодцы. И «Спартак» не проиграл на выезде, и ЦСКА», – сказал Рейнгольд.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча в Мариборе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2017 00:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 сентября 2017, 10:56

      ...Валерий,я с Вами согласен полностью. У нас в Казани такого безобразия нет,а в столице и Питере очень много,а комментаторы не замечают---- а вот у Курбана Бикеевича чётки из технической зоны мелькнули,так сразу штраф. Комментаторам надо быть нейтральными в РФЛ,а на международных играх болеть за свою страну--РОССИЮ,а не за историческую родину.Спартак ждём только побед в лиге чемпионов.Болельщик РУБИНа.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 сентября 2017, 09:50

      Пусть себе в одно место ее засунет. Надеюсь, такие максимум по телевизору будут футбол смотреть. На стадионе им не место.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 сентября 2017, 09:33

      Давно пора жёсткие меры принимать против таких.

      2
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > OfaZavr 14 сентября 2017, 10:31

      Пока мы с себя не начнём ни кто не начнет если дебил хочет кинуть ты стоишь рядом скажи даже по мордасам дай умные поддержат.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 сентября 2017, 07:43

      Ловить таких и яйца им отрывать.Чтобы из за них на всю братию не думали что все такие.

      0
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      Рейтинг: +55

      Tihov.e > Диктор 14 сентября 2017, 10:24

      Подожди а в трансляции четко было слышно как братия орала отсоси у кб это нормально, ладно в ЧР тут свои разборки там другая страна, Позорище с большой буквы, вот и отсосали.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 сентября 2017, 01:12

      в Союзе так говорили: "дебил и справка не нужна"

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > Zubo 14 сентября 2017, 09:27

      Справка нужна, напечатать на лбу и к стадионам не подпускать.

      5
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