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    Каррера доволен результатом игры с «Марибором»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий в эфире «Матч ТВ» по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).

    – Я доволен результатом и выступлением команды. Но мы совершили много ошибок, поэтому меньше доволен качеством.

    – Почему заменили Глушакова?

    – У него мышечная травма. О серьезности пока ничего не знаем.

    – Почему слабая реализация в атаке?

    – Это связано с тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил: лучше создавать много моментов, чем не создавать их вообще.

    – Ожидали напора от «Марибора»?

    – Да, мы знали, что команда давит. Они очень опасны на контратаках. Думаю, мы сумели сдержать их.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 23:58
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 сентября 2017, 12:17

      – Почему слабая реализация в атаке?

      – Это связано с тем, что не получилось забить.

      я даже хз, как это комментировать...

      3
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 14 сентября 2017, 05:59

      Дежурные слова Карреры!Он и после проигрышей доволен собой и командой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 14 сентября 2017, 05:10

      Он один и доволен.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2017, 00:39

      Вроде и упущены 2 очка, но Марибор в ЛЧ ещё ни разу не проигрывал на своём поле, ни разу. Учитывая ход матча, в целом ничья нормальный результат. В конце концов Каррера не виноват в том, что один не может попасть в рамы, а другой пожарит как бешеный пироман...

      2
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 00:34

      Ничего, с Ливером отыграетесь...

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 сентября 2017, 00:28

      Этот Максим почему-то не максималист...

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 сентября 2017, 00:27

      По мне так победу упустили, но очко на выезде в принципе нормально! Хотя конечно надо было добивать соперника!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 сентября 2017, 00:20

      Успокойтесь! Каррера давал интервью, зная, что соперники по группе тоже сыграли вничью. Ну, а раз так, то ничья на выезде вполне неплохо выглядит. Пусть и с "Марибором".

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > cska-62 14 сентября 2017, 00:26

      Не соглашусь,по игре вполне могли выиграть,а раз не выиграли то это плохой результат!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ЖОРРО 14 сентября 2017, 00:32

      По игре могли и проиграть, попади Богар вторым ударом!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 00:19

      Команда в конце скукожилась, упущена победа в стартовом матче ЛЧ - и в чём тут удовольствие для тренера?!....
      Марибор не давит... Он добегает до штрафной... А вот Ливер будет ДАВИТЬ!!!...

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      Рейтинг: +125

      Гость87 14 сентября 2017, 00:13

      Он на игре вообще был? Сумели сдержать они. Что они сдерживали? Себя??? На своей половине

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