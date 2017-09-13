Каррера доволен результатом игры с «Марибором»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий в эфире «Матч ТВ» по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1).

– Я доволен результатом и выступлением команды. Но мы совершили много ошибок, поэтому меньше доволен качеством.

– Почему заменили Глушакова?

– У него мышечная травма. О серьезности пока ничего не знаем.

– Почему слабая реализация в атаке?

– Это связано с тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил: лучше создавать много моментов, чем не создавать их вообще.

– Ожидали напора от «Марибора»?

– Да, мы знали, что команда давит. Они очень опасны на контратаках. Думаю, мы сумели сдержать их.