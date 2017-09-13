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    Лига чемпионов. «Наполи» проиграл «Шахтеру», «Манчестер Сити» уверенно выиграл у «Фейеноорда»

    Состоялись первые матчи группы F Лиги чемпионов. Английский «Манчестер Сити» в гостях спокойно разобрался с чемпионом Голландии. Дублем отметился защитник Джон Стоунс.

    В другом поединке украинский «Шахтер» смог переиграть итальянский «Наполи». За гостей единственный мяч забил Аркадиуш Милик.

    Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

    Фейеноорд (Голландия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Стоунс, 2; 0:2 – Агуэро, 10; 0:3 – Жезус, 25; 0:4 – Стоунс, 63.

    Шахтер (Украина) – Наполи (Италия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тайсон, 15; 2:0 – Феррейра, 58; 2:1 – Милик, 72 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 14 сентября 2017, 00:22

      Шахтар на класі....тепер Саррі запам'ятає цю команду))) ато говорив, що в Італії маловідомі команди з України)) нехай згадає Дніпро)))

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 00:15

      К середине 1-ого тайма МанСити сделали игру.... Серьёзно настроились.... Деклассировали Фейеноорд!!...))

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