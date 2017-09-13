Лига чемпионов. «Спартак» упустил победу над «Марибором»

Московский «Спартак» провел первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В Словении красно-белые сыграли вничью с местным «Марибором». Единственный мяч за красно-белых забил Александр Самедов.

Отметим, что по ходу первого тайма травму получил полузащитник Денис Глушаков.

Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур

Марибор (Словения) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Самедов, 59; 1:1 – Бохар, 85.

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Месанович, 69), Кабха, Таварес, Байде (Крамарич, 69), Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.

«Спартак»: Ребров, Глушаков (Самедов, 29), Промес (Попов, 85), Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 90), Кутепов, Ещенко, Пашалич.

Предупреждения: нет – Джикия, 46.

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