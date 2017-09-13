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    Лига чемпионов. «Спартак» упустил победу над «Марибором»

    Московский «Спартак» провел первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В Словении красно-белые сыграли вничью с местным «Марибором». Единственный мяч за красно-белых забил Александр Самедов.

    Отметим, что по ходу первого тайма травму получил полузащитник Денис Глушаков.

    Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур

    Марибор (Словения) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Самедов, 59; 1:1 – Бохар, 85.

    «Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Месанович, 69), Кабха, Таварес, Байде (Крамарич, 69), Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.

    «Спартак»: Ребров, Глушаков (Самедов, 29), Промес (Попов, 85), Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 90), Кутепов, Ещенко, Пашалич.

    Предупреждения: нет – Джикия, 46.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 23:36
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    Комментарии145
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 сентября 2017, 14:31

      Что произошло,то и произошло...ОБИДНО!Словенцы -- красавчики!Играли так чтобы не было стыдно перед своими болельщиками.Могли и победить будь поудачливей.Ну а Спартак...."Весёлая" команда.Впрочем как и всегда.Создать достаточное количество моментов и не реализовать практически ничего....Это надо было умудриться.Реализация просто кошмар!!!!А про игру в обороне вообще сказать доброго нечего.Хотя сеньор Карерра в своё время приглашался Аленичевым как специалист который должен был научить Спартак играть в обороне.То ли "ученики"хреновые,то ли "учитель" не "аллё".Ладно.Пусть эта игра встряхнёт ребят и окажется должным поучительным уроком.Впереди ещё достаточное количество игр чтобы набрать очки.Удачи Спартак!Верим в тебя!

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 сентября 2017, 10:11

      Счёт вполне справедлив ,обе команды отнюдь не лидеры в европейском футболе...Удачи СПАРТАКУ в группе.!

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 14 сентября 2017, 09:22

      Сейчас спокойно просмотрел игру Ливерпуля с Севильей. Выводы - там тоже есть свои Ещенки, да еще какие. Если подтянуть реализацию, шансы есть, моменты создаем, три игры дома и нас не считают серьезной единицей. А пока у всех по очку. Раскрепоститься и играть в футбол, а не тупо выдерживать схему расстановки на поле со страховкой партнеров и бестолковым катанием мяча поперек поля.

      12
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Приус 14 сентября 2017, 09:59

      Сюда можно добавить,
      что футбол это не регби...
      Ворота размером 7.+ Х 2.+
      являются рамкой ,а не двумя жердями ,вытянутых ввысь метров на 10...
      Каррере есть .чем заняться...

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Приус 14 сентября 2017, 13:17

      шансы есть всегда и удачу никто не отменял

      5
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      Рейтинг: +5444

      Приус > alex1951 14 сентября 2017, 16:11

      В таком возрасте игроки должны уже уметь попадать по воротам, это не ДЮСШ.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус > BAIv 14 сентября 2017, 16:13

      На это и остается уповать, а еще на их недооценку

      10
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 сентября 2017, 09:19

      Как только стали удерживать победный счет, прижались к своей штрафной, так у Марибора стали возникать голевые моменты, один из которых и был реализован. Потеря Глушакова ослабила Спартак. Но это уже в прошлом. Нужно учесть ошибки и не повторять в следующих матчах ЛЧ. Ничего непоправимого не случилось - шансы на выход из группы остались.Не надо посыпать голову пеплом после первого матча. Удачи Спартаку в следующих матчах ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +11

      AFONJ 14 сентября 2017, 09:17

      Ребята! Когда уберут с флангов буратино и клоуна? Смотреть на их игру тошно! Впереди одни недонавесы или пас сопернику..дома стабильно пожарят, в борьбе за мяч ноль..буратино так вообще без фола не может отобрать мяч. Все матчи смотрю Спартака и абсолютно все голы приходят из флангов. Спасибо, что хоть Джикия есть в команде

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > AFONJ 14 сентября 2017, 09:45

      Было-бы кем заменить давно убрали-бы! Но денег на хороших игроков по видимому не дают, печально!

      0
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      Рейтинг: +11

      AFONJ > Опорник84 14 сентября 2017, 10:19

      Надо ставить Тигиева, тактически пока слабоват, но это дело наживное, в остальном он в порядке..хорошее впечатление от его игры, когда на замену выходил

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 сентября 2017, 09:04

      Не очень конечно результат, но что поделаешь... Посмотрим что будет дальше. Удачи нам в дальнейшем!

      3
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      Рейтинг: +5444

      Приус > OfaZavr 14 сентября 2017, 09:24

      Привет и огромное спасибо селекционному отделу.

      13
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 14 сентября 2017, 09:03

      самая главная беда Спартака-это Комбаров и Ещенко. Игроки уровня Тулы

      2
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      Рейтинг: +11

      AFONJ > maxon1256 14 сентября 2017, 09:18

      Совершенно верно! Абсолютно!!!

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 14 сентября 2017, 08:59

      Сыграли очень плохо, вроде не молодая команда, но психологически просели, как мальчики, которые играют против статусного соперника и бояться упустить случайно добытое преимущество. Хорошо что хоть одно очко увезли.

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 14 сентября 2017, 08:54

      Отдельные игроки явно не соответствуют занимаемой должности -а в целом игра есть результат придёт

      0
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 14 сентября 2017, 08:24

      А Рейнгольд утверждал, что могут выйти из группы с 1 места, но с такой реализацией будут бороться с Марибором за 3-4 место

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