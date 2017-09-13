Лига чемпионов. «Спартак» упустил победу над «Марибором»

Что произошло,то и произошло...ОБИДНО!Словенцы -- красавчики!Играли так чтобы не было стыдно перед своими болельщиками.Могли и победить будь поудачливей.Ну а Спартак...."Весёлая" команда.Впрочем как и всегда.Создать достаточное количество моментов и не реализовать практически ничего....Это надо было умудриться.Реализация просто кошмар!!!!А про игру в обороне вообще сказать доброго нечего.Хотя сеньор Карерра в своё время приглашался Аленичевым как специалист который должен был научить Спартак играть в обороне.То ли "ученики"хреновые,то ли "учитель" не "аллё".Ладно.Пусть эта игра встряхнёт ребят и окажется должным поучительным уроком.Впереди ещё достаточное количество игр чтобы набрать очки.Удачи Спартак!Верим в тебя!
Московский «Спартак» провел первый матч группового этапа Лиги чемпионов. В Словении красно-белые сыграли вничью с местным «Марибором». Единственный мяч за красно-белых забил Александр Самедов.
Отметим, что по ходу первого тайма травму получил полузащитник Денис Глушаков.
Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур
Марибор (Словения) – Спартак (Россия) – 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 – Самедов, 59; 1:1 – Бохар, 85.
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец (Пихлер, 79), Ахмеди (Месанович, 69), Кабха, Таварес, Байде (Крамарич, 69), Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.
«Спартак»: Ребров, Глушаков (Самедов, 29), Промес (Попов, 85), Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 90), Кутепов, Ещенко, Пашалич.
Предупреждения: нет – Джикия, 46.