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    Защитник «Копенгагена» Квист считает «Локомотив» командой уровня Лиги чемпионов

    Защитник датского «Копенгагена» Вилльям Квист в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» сказал несколько слов о железнодорожниках. Датчанин считает наш клуб соответствующим Лиге чемпионов.

    «Помню, как в 2010 мы начинали группу Лиги чемпионов в России и смогли обыграть там «Рубин». Всегда важно хорошо стартовать. 14 сентября мы встретимся с самой грозной командой квартета. Считаю ее уровнем Лиги чемпионов. Поэтому набрать любое очко в поединке против нее будет за радость», – сказал Квист.

    Матч в Дании начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: ФК «Копенгаген»

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    13.09.2017 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 14 сентября 2017, 22:34

      Дело в том, что датчане сами то ниже плинтуса в европе, потому и видят всё с той же точки, от пола. Отсюда и запись Локо в гранды футбола. Но мы то знаем, где находится наш клуб РЕАЛЬНО...

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 14 сентября 2017, 11:24

      Только тссс, не говорите ему что Локо уже 100 лет в ЛЧ не играл)

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > srg38 14 сентября 2017, 11:52

      Надеюсь этот момент не за горами

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