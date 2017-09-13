Защитник «Копенгагена» Квист считает «Локомотив» командой уровня Лиги чемпионов

Защитник датского «Копенгагена» Вилльям Квист в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» сказал несколько слов о железнодорожниках. Датчанин считает наш клуб соответствующим Лиге чемпионов.

«Помню, как в 2010 мы начинали группу Лиги чемпионов в России и смогли обыграть там «Рубин». Всегда важно хорошо стартовать. 14 сентября мы встретимся с самой грозной командой квартета. Считаю ее уровнем Лиги чемпионов. Поэтому набрать любое очко в поединке против нее будет за радость», – сказал Квист.

Матч в Дании начнется в 20:00 по Москве.