Паршивлюк: «Аленичев сказал, что я не уровень «Спартака». Не хочу его даже вспоминать»

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк раскрыл сущность взаимоотношений с также бывшим главным тренером команды Дмитрием Аленичевым. По словам футболиста, он даже не хочет вспоминать нынешнего рулевого красноярского «Енисея».

– Вы рассказывали, что Леонид Кучук делает упор на тактику, физику. Чем его методики отличаются от ваших предыдущих тренеров – Аленичева, Григоряна?

– Аленичева я даже не буду вспоминать. Что касается Григоряна, у него многое строилось на эмоциях, самоотверженности, бойцовских качествах. А у Кучука доскональный разбор соперника – тактическая подготовка к каждому конкретному матчу.

– Нет досады от того, что, проведя в «Спартаке» двадцать лет, вы покинули команду накануне чемпионского сезона?

– Я бы солгал, если бы сказал, что нет. Конечно, есть.

– Сейчас обида прошла, все забылось?

– Как такое может забыться? А обижаться можно только на себя. Хотя не понимаю, почему всех собак повесили на меня и Володю Граната. Мол, из-за нас все разрушилось. Причем такой вывод был сделан по одному матчу – с «Зенитом» (2:5). У всех бывают черные дни, когда ничего не получается. Но сразу строить подобные заключения и вдобавок утверждать, что мы разлагаем коллектив, вносим недовольство – бред. Думаю, никто в «Спартаке» такого не скажет – мы нормально общались практически со всеми.

Видимо, Дмитрию Анатольевичу казалось иначе. Игра в Питере стала лишь поводом, за который можно было схватиться; заявить, что я не уровень «Спартака». Сейчас ни меня, ни Аленичева нет в команде. Думаю, людям эта история уже неинтересна.

– Впоследствии пересекались с Аленичевым?

– Один раз, когда меня уже выставили на трансфер. Пересеклись на базе. Он просто прошел мимо.