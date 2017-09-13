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    Паршивлюк: «Аленичев сказал, что я не уровень «Спартака». Не хочу его даже вспоминать»

    Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Паршивлюк раскрыл сущность взаимоотношений с также бывшим главным тренером команды Дмитрием Аленичевым. По словам футболиста, он даже не хочет вспоминать нынешнего рулевого красноярского «Енисея».

    – Вы рассказывали, что Леонид Кучук делает упор на тактику, физику. Чем его методики отличаются от ваших предыдущих тренеров – Аленичева, Григоряна?

    – Аленичева я даже не буду вспоминать. Что касается Григоряна, у него многое строилось на эмоциях, самоотверженности, бойцовских качествах. А у Кучука доскональный разбор соперника – тактическая подготовка к каждому конкретному матчу.

    – Нет досады от того, что, проведя в «Спартаке» двадцать лет, вы покинули команду накануне чемпионского сезона?

    – Я бы солгал, если бы сказал, что нет. Конечно, есть.

    – Сейчас обида прошла, все забылось?

    – Как такое может забыться? А обижаться можно только на себя. Хотя не понимаю, почему всех собак повесили на меня и Володю Граната. Мол, из-за нас все разрушилось. Причем такой вывод был сделан по одному матчу – с «Зенитом» (2:5). У всех бывают черные дни, когда ничего не получается. Но сразу строить подобные заключения и вдобавок утверждать, что мы разлагаем коллектив, вносим недовольство – бред. Думаю, никто в «Спартаке» такого не скажет – мы нормально общались практически со всеми.

    Видимо, Дмитрию Анатольевичу казалось иначе. Игра в Питере стала лишь поводом, за который можно было схватиться; заявить, что я не уровень «Спартака». Сейчас ни меня, ни Аленичева нет в команде. Думаю, людям эта история уже неинтересна.

    – Впоследствии пересекались с Аленичевым?

    – Один раз, когда меня уже выставили на трансфер. Пересеклись на базе. Он просто прошел мимо.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2017 22:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 14 сентября 2017, 16:27

      Думаю сегодня в спартаке он был бы на много сильней Ещенко. Мне досадно, что с ним так обошлись.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 сентября 2017, 00:21

      Может он и не уровень какого-то виртуального аленичевского Спартака, но по факту был бы не лишним.Никого сильнее на его позицию так и не купили.

      2
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      Рейтинг: +157

      Ali77 14 сентября 2017, 00:19

      Тебя, Серёжа, сегодня не хватало

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 сентября 2017, 23:02

      паршивлюка конечно зря продали,на подмене был бы хорош(ещенко по сильнее немного будет)

      -1
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      Рейтинг: +112

      Ведмедь.. 13 сентября 2017, 22:51

      Аленичев-это даже не уровень Енисея.

      7
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