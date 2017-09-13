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    Кутепов, Ещенко, Адриано – в основе «Спартака» на матч с «Марибором»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и российским «Спартаком».

    «Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Кабха, Таварес, Байде, Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.

    «Спартак»: Ребров, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Пашалич.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

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    13.09.2017 20:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 сентября 2017, 22:07

      Долбоебы не бросайте на поле дайте смотреть футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +170

      Gotvig 13 сентября 2017, 21:46

      Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 13 сентября 2017, 21:45

      Мы приехали что бы победить!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 13 сентября 2017, 21:31

      Спартак, удачи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 сентября 2017, 21:31

      5 защитников.Где мегаатакующая игра Красно-белых???Это жЫ антифутбол!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 13 сентября 2017, 21:27

      Спартак не подведи , тут можно смело назвать фаворитом

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 сентября 2017, 21:19

      6россиян в составе...в ЛЧ тоже наш лимит чтоли!?)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 сентября 2017, 21:16

      Кутепов в защите, значит голы от Марибора точно будут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 13 сентября 2017, 21:14

      Сложный будет матч, словенцы и сами не играют и другим не дают, но победа должна быть за нами!!!

      7
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 13 сентября 2017, 21:07

      Давайте, пацаны, порадуйте нас, преданных болельщиков Спартака!!!

      5
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