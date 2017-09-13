Кутепов, Ещенко, Адриано – в основе «Спартака» на матч с «Марибором»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между словенским «Марибором» и российским «Спартаком».

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Кабха, Таварес, Байде, Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.

«Спартак»: Ребров, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Пашалич.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча, который состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Москве.

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