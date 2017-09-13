Семин: «Хорошо, что мы не являемся фаворитами в матче с «Копенгагеном»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед первым матчем в Лиге Европы против датского «Копенгагена» заявил, что в его команде все здоровы и готовятся к поединку, сообщает Sportbox.ru.

– Игорь Денисов получил удар в колено в концовке матча с «Ахматом». Каково его состояние?

– Все приехали, все готовятся. После тренировки примем решение касательно каждого игрока. Все живы-здоровы, после прошедшего матча все в полном здравии.

– Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Копенгагену». Согласны с ними?

– Международный опыт «Копенгагена», безусловно, выше. «Локомотив» давно не участвовал в еврокубках. Но два наших клуба выигрывали Лигу Европы, и мы чувствуем большую ответственность перед этим матчем. Может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену».