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    Семин: «Хорошо, что мы не являемся фаворитами в матче с «Копенгагеном»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед первым матчем в Лиге Европы против датского «Копенгагена» заявил, что в его команде все здоровы и готовятся к поединку, сообщает Sportbox.ru.

    – Игорь Денисов получил удар в колено в концовке матча с «Ахматом». Каково его состояние?

    – Все приехали, все готовятся. После тренировки примем решение касательно каждого игрока. Все живы-здоровы, после прошедшего матча все в полном здравии.

    – Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Копенгагену». Согласны с ними?

    – Международный опыт «Копенгагена», безусловно, выше. «Локомотив» давно не участвовал в еврокубках. Но два наших клуба выигрывали Лигу Европы, и мы чувствуем большую ответственность перед этим матчем. Может, это и хорошо, что изначально букмекеры отдают предпочтение «Копенгагену».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 сентября 2017, 16:40

      Палыч на вас поставил.Не подведите

      0
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      Рейтинг: +17754

      paracetamol 14 сентября 2017, 14:07

      ЮрШпалыч скромничает.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2017, 00:23

      Знаю шапкозакидательские отношения наших игроков....конечно нашим лучше выходить в статусе более слабом,чем соперник)

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