Сапата: «В «Наполи» ко мне не очень хорошо относились»

Нападающий «Сампдории» Дуван Сапата отметил, что бывший его клуб «Наполи» не проявлял уважения к нему. Генуэзский клуб приобрел колумбийца этим летом за 21 миллион евро.

«В «Наполи» ко мне не очень хорошо относились Я тренировался один в течение двух месяцев. Это были тяжелые недели. Так или иначе, все кончено, и я счастлив сейчас», – заявил футболист.

Минувший сезон форвард провел в аренде у «Удинезе». 26-летний Сапата в 38 матчах чемпионата Италии забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.