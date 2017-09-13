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    Сапата: «В «Наполи» ко мне не очень хорошо относились»

    Нападающий «Сампдории» Дуван Сапата отметил, что бывший его клуб «Наполи» не проявлял уважения к нему. Генуэзский клуб приобрел колумбийца этим летом за 21 миллион евро.

    «В «Наполи» ко мне не очень хорошо относились Я тренировался один в течение двух месяцев. Это были тяжелые недели. Так или иначе, все кончено, и я счастлив сейчас», – заявил футболист.

    Минувший сезон форвард провел в аренде у «Удинезе». 26-летний Сапата в 38 матчах чемпионата Италии забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2017 16:59
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