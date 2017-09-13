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    Симонян: «Спартак» должен одержать победу над «Марибором», как это сделал вчера ЦСКА во встрече с «Бенфикой»

    Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые смогут добиться победы над «Марибором» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. При этом ветерана не ожидает разгрома соперника.

    «Хочется, чтобы «Спартак» сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром «Марибора» — главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. «Марибор» — это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьезно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. «Спартак» должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА», — сказал Симонян.

    Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2017 15:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17

      Killeeeer777 13 сентября 2017, 18:22

      Вперед Россия

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 сентября 2017, 17:39

      Сегодня мы должны забыть междусобные мелкофеодальные распри, неприязнь и обиды и вместе поболеть за наш родной российский клуб, потому что он представляет Россию и говорить про Спартак все там сегодня будут не иначе как "эти русские"... Спартак, поэтому только победа !

      7
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 сентября 2017, 17:15

      Пожалейте легенду Спартака Никиту Симоняна, разгромите Марибор на их же поле, обрадуйте старика, всех нас, болельщиков российских команд в ЕК. Удачи Спартаку, победы Спартаку сегодня! Ждем!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2017, 16:50

      Спартак обязательно должен победить,но ни в коем случае ни как ЦСКА-не стоит добывать такие позорные три очка.

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > Диктор 13 сентября 2017, 17:19

      Победителей не судят, уважаемый! Победы Спартаку сегодня! Ждем!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > chempion_cska 13 сентября 2017, 17:27

      А я и не сужу-все таки три очка в копилку России,просто противно смотреть было на такой футбол и это по факту.

      0
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      Рейтинг: +69

      Holt > Диктор 13 сентября 2017, 20:18

      таким как Вы не чего не нравится , победили - значит позорно , проиграли так вообще сгнобить готовы !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 сентября 2017, 16:45

      Как ЦСКА не получиться. Арбитр будет другой.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 сентября 2017, 16:08

      Столица антифутбола , Морибор. Спартак должен отомстить за то поражение сборной и победить

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 16:07

      Я был бы рад если бы встреча с Марибором для Спартака прошла бы как с Рубином, уверенно и победно. Достаточно даже с минимальным счетом выиграть, но главное чтобы показали хороший футбол.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      cent58 13 сентября 2017, 15:52

      У Спартака одна задача ! - по итогам группы опередить именно Марибор ! если нет , то очередной позор в Европе .

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2017, 15:33

      Как ЦСКА лучше бы не надо. Хочется выиграть самим.

      1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > momwig_ 13 сентября 2017, 15:41

      Гинер ни кого не покупал чтоб купить один матч в лч. Судья вчера улыбнул

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > momwig_ 13 сентября 2017, 17:40

      Судейский произвол был есть и будет и не надо говорить что то кто то кого то купил! Федун чемпионство в прошлом сезоне тогда по твоей логике купил!

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