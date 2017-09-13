Симонян: «Спартак» должен одержать победу над «Марибором», как это сделал вчера ЦСКА во встрече с «Бенфикой»

Первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака» Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые смогут добиться победы над «Марибором» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. При этом ветерана не ожидает разгрома соперника.

«Хочется, чтобы «Спартак» сегодня успешно выступил и победил. Мне не обязательно увидеть разгром «Марибора» — главное, чтобы команда Карреры победила. На футбольной карте нет слабых команд, поэтому не стоит ждать, что игра будет простой. «Марибор» — это базовая команда для сборной Словении, с ней не может быть просто. Нужно серьезно подойти к матчу, никаких шапкозакидательских настроений. «Спартак» должен просто выиграть, как это сделал вчера ЦСКА», — сказал Симонян.

Матч «Марибор» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.