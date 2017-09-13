Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Бенфикой»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что команда имеет хорошие шансы на выход в из группы Лиги чемпионов. Армейцы в 1-м туре в гостях обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.

«Это хорошая и приятная традиция. Я поздравляю ЦСКА с этой победой. Первый матч в Лиге чемпионов – очень важный матч, и команда после этого результата уже реально может поставить перед собой задачу выхода из группы. ЦСКА сделал очень хорошую заявку на выход из группы.

Мне очень приятно, что очень молодые футболисты приносят результат, в частности Жамалетдинов, который забил победный гол», – сказал Газзаев.

Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.