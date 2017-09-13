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    Газзаев прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Бенфикой»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что команда имеет хорошие шансы на выход в из группы Лиги чемпионов. Армейцы в 1-м туре в гостях обыграли «Бенфику» со счетом 2:1.

    «Это хорошая и приятная традиция. Я поздравляю ЦСКА с этой победой. Первый матч в Лиге чемпионов – очень важный матч, и команда после этого результата уже реально может поставить перед собой задачу выхода из группы. ЦСКА сделал очень хорошую заявку на выход из группы.
    Мне очень приятно, что очень молодые футболисты приносят результат, в частности Жамалетдинов, который забил победный гол», – сказал Газзаев.

    Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.

    Источник: Р-Спорт

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    13.09.2017 14:49
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 13 сентября 2017, 23:58

      Удачи им. Без нее не пройдут.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 сентября 2017, 21:06

      Так шаг за шагом и у нашей страны будет 3 представителя в ЛЧ.Приятно все же.

      0
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      Рейтинг: +122

      Serg_2006 13 сентября 2017, 21:01

      Сегодня за Спартак, но Цверну Звезду не забыл.

      0
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 13 сентября 2017, 20:35

      Переживаю за российскую команду... Удачи, чемпион....

      1
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      Рейтинг: +31

      user3618 13 сентября 2017, 20:34

      Один из немногих матчей, где нам подфартило с судейством, видимо что-то меняется в европе....

      1
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      Рейтинг: +124

      Elect 13 сентября 2017, 19:57

      Болею за ЦСКА очень радовался вчера! Сегодня буду болеть за Спартак, в еврокубках надо болеть за своих! Надо подымать престиж страны!

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 сентября 2017, 19:33

      Спартаку победы!
      Без сарказма - только наши!!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 19:26

      Выход из группы при владении мячом 25%? Мечтать, конечно, не вредно, но Ганчеренка и Баварию так обыгрывал 3-0 (ответный 0-6), однако из группы не выходил.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 сентября 2017, 19:10

      ЦСКА победу подарил судья!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 сентября 2017, 18:50

      ...вчера я радовался ЦСКА,а сегодня хочу порадоваться за Спартак!!! Болельщик РУБИНа.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > FaTeK1945ru 13 сентября 2017, 19:41

      Приятно читать комментарии адекватного человека!

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