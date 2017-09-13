Хусаинов: «Жамалетдинов в момент гола в ворота «Бенфики» находился в правильном положении. Вернблум рукой не играл»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал некоторые судейские решения по ходу матча ЦСКА с «Бенфикой» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Были затронуты эпизод со вторым голом армейцев и попадание мяча в локоть Понтусу Вернблуму после штрафного удара хозяев поля.

«После повтора с боковой камеры, создалось ощущение, что Жамалетдинов находился в правильном положении. Такие моменты все равно трактуются в пользу атаки. Предвзятости я не увидел. Показателем стала реакция игроков «Бенфики», на лицах которых читалась обида.

Эпизод с Вернблумом? Он действительно выставлял локоть, но игры рукой не было – мяч попал в лицо Березуцкому. Арбитр находился рядом, и, не сомневаюсь, что правильно оценил эпизод», – заявил Хусаинов.

Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.