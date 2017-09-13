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    Хусаинов: «Жамалетдинов в момент гола в ворота «Бенфики» находился в правильном положении. Вернблум рукой не играл»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал некоторые судейские решения по ходу матча ЦСКА с «Бенфикой» (2:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Были затронуты эпизод со вторым голом армейцев и попадание мяча в локоть Понтусу Вернблуму после штрафного удара хозяев поля.

    «После повтора с боковой камеры, создалось ощущение, что Жамалетдинов находился в правильном положении. Такие моменты все равно трактуются в пользу атаки. Предвзятости я не увидел. Показателем стала реакция игроков «Бенфики», на лицах которых читалась обида.

    Эпизод с Вернблумом? Он действительно выставлял локоть, но игры рукой не было – мяч попал в лицо Березуцкому. Арбитр находился рядом, и, не сомневаюсь, что правильно оценил эпизод», – заявил Хусаинов.

    Во 2-м туре ЦСКА ожидает матч с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на поле армейцев 27 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2017 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 сентября 2017, 13:45

      Пенальти был 100%!
      Арбитр верно оценил эпизод с игрой рукой игроком Бенфики в своей штрафной!
      Пенальти назначен ВЕРНО, по всем судейским и футбольным ПРАВИЛАМ!
      Это была игра ИМЕННО рукой, а не мяч коснулся руки и срикошетил.
      В целом судейство было справедливым и вполне ПРИЛИЧНЫМ!
      Благодарим испанского рефери Ундиано Мальенко за отличную работу! МОЛОДЕЦ!
      Вот вам пример ЧЕСТНОГО судейства!
      Нашим арбитрам есть у кого учиться, чтобы ЧЕСТНО судить в нашем чемпионате, а не согласно цены вопроса!

      3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Popularov 13 сентября 2017, 13:54

      Кроме момента с падением игрока Бенфики в нашей штрафной. Пенальти там назначить можно было

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Dimonadze 13 сентября 2017, 17:39

      Если бы он на всех повторах и ракурсах не тянул бы Васина за майку

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 сентября 2017, 13:36

      а когда ихнего кронили в штравной - на повторе явно видно чуть футболку не порвал - если уж начинаешь разбор будь объективен - фубол смотрят миллионы людей кому уши тереть и оправдываться перед нами что толку

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