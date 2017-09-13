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    Вернблум стал лучшим в ЦСКА по выигранным единоборствам в матче против «Бенфики»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум стал лучшим игроком в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» по количеству выигранных единоборств, сообщает InStat. На счету шведского легионера 17 успешных единоборств, причем он вступил в борьбу во всеми без исключения полевыми игроками португальского клуба, в том числе и вышедшими на замену по ходу встречи.

    Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейский клуб впервые в истории стартовал в этом турнире с победы.

    ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 09:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 13 сентября 2017, 13:45

      Если бы Понтус забил, про судейство и не вспомнили бы

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 сентября 2017, 10:22

      Понтус - молодец, "боец" в каждом матче. Себя не жалеет, а соперникам "достается", игрок очень жесткий, но не жестокий. Победы в единоборствах для Понтуса обычное дело.

      5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 сентября 2017, 10:10

      еще и забить мог красиво через себя

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 сентября 2017, 09:32

      Понтус-наша гордость. Боец!

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