Вернблум стал лучшим в ЦСКА по выигранным единоборствам в матче против «Бенфики»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум стал лучшим игроком в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» по количеству выигранных единоборств, сообщает InStat. На счету шведского легионера 17 успешных единоборств, причем он вступил в борьбу во всеми без исключения полевыми игроками португальского клуба, в том числе и вышедшими на замену по ходу встречи.

Напомним, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейский клуб впервые в истории стартовал в этом турнире с победы.

ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность