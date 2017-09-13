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    «Марибор» на своем поле примет «Спартак» в Лиге чемпионов

    В среду, 13 сентября, продолжится первый тур группового этапа Лиги чемпионов. В этот день вторая российская команда стартует в турнире. Столичный «Спартак» на выезде сыграет с «Марибором».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 20:45
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +125

      Гость87 14 сентября 2017, 00:17

      Чем дальше - тем страшнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5463

      SPACE TRUCKIN 13 сентября 2017, 23:51

      Марибор слабенький...Спартаку опять не хватило злости...три надо отгружать было...уже и писать надоело одно и то же - все всё видят и понимают...если таких не выносим,то как с более сильными играть?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 сентября 2017, 23:36

      Вонючее позорище!Больше не буду ничего писать,пока они не начнут играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 сентября 2017, 23:30

      Опять двадцать пять... Вот почему?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 23:04

      Ура! Наконец то количество перешло в качество! 1:0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 сентября 2017, 22:45

      Первый тайм идёт по сценарию игры с Рубином. Надеюсь и второй повторит тот матч

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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 сентября 2017, 22:43

      Надо поднажать. Удачи Спартаку

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 13 сентября 2017, 22:05

      Вперед Россия, Вперед Спартак!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 сентября 2017, 21:37

      Спартаку Победы, удачи, уверенности, вдохновения!!!...
      Подарите людям радость!!!!!!.....

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 13 сентября 2017, 21:29

      Давай Спартак,ЦСКА сегодня за тебя!

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