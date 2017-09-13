«Марибор» на своем поле примет «Спартак» в Лиге чемпионов

В среду, 13 сентября, продолжится первый тур группового этапа Лиги чемпионов. В этот день вторая российская команда стартует в турнире. Столичный «Спартак» на выезде сыграет с «Марибором».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Марибор» – «Спартак». Начало в 21:45, не пропустите!

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