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    Коке: «Атлетико» всегда хочет побеждать»

    Полузащитник «Атлетико» Коке считает, что одно набранное очко в выездном матче Лиги чемпионов с «Ромой» – хороший результат для его команды.

    «Сделали все, чтобы забить, но не получилось, хотя команда очень старалась. И все же мы на правильном пути. Играть с «Ромой» на выезде тяжело, это хорошая команда.

    Надо двигаться дальше и постараться выйти из группы. Будет непросто, но мы взяли очко на поле «Ромы» – это не самый плохой результат.

    Всегда хочется побеждать, но мы довольны тем, как сложился матч в гостях у тяжелого соперника», – заявил Коке.

    Матч первого тура в группе С «Рома» – «Атлетико» закончился со счетом 0:0.

    Источник: УЕФА

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    13.09.2017 08:16
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