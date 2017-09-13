Аллегри: «Месси способен решить исход любого матча»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главную ошибку, из-за которой его команда уступила в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселоне».

«Мы провели хороший первый тайм, но в матчах такого уровня нужно реализовывать свои моменты. Мы этого не сделали и были за это наказаны в конце тайма. Злая ирония в том, что все три гола мы пропустили на контратаках. Это была наша самая большая ошибка, поскольку после первого гола мы должны были сохранить компактность в обороне.

Месси способен решить исход любого матча, но мы все равно должны были сыграть лучше во втором тайме. Трудно ожидать того, что приедешь на «Камп Ноу» и будешь доминировать, но все равно мы должны лучше быть готовыми психологически, стараться оставаться в игре, даже если все складывается не в нашу пользу. Если даришь Месси свободное пространство, непременно следует наказание», – рассказал Аллегри после финального свистка.

Игра первого тура группы D «Барселона» – «Ювентус» закончилась со счетом 3:0.