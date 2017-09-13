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    Аллегри: «Месси способен решить исход любого матча»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал главную ошибку, из-за которой его команда уступила в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселоне».

    «Мы провели хороший первый тайм, но в матчах такого уровня нужно реализовывать свои моменты. Мы этого не сделали и были за это наказаны в конце тайма. Злая ирония в том, что все три гола мы пропустили на контратаках. Это была наша самая большая ошибка, поскольку после первого гола мы должны были сохранить компактность в обороне.

    Месси способен решить исход любого матча, но мы все равно должны были сыграть лучше во втором тайме. Трудно ожидать того, что приедешь на «Камп Ноу» и будешь доминировать, но все равно мы должны лучше быть готовыми психологически, стараться оставаться в игре, даже если все складывается не в нашу пользу. Если даришь Месси свободное пространство, непременно следует наказание», – рассказал Аллегри после финального свистка.

    Игра первого тура группы D «Барселона» – «Ювентус» закончилась со счетом 3:0.

    Источник: УЕФА

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    13.09.2017 08:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 сентября 2017, 20:33

      верно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 13 сентября 2017, 12:23

      Математик, однако.

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